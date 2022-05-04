Как долго Россия может бомбить Украину – мнение эксперта

После очередных ракетных ударов 3 мая по Львову и уничтожения боеголовок над Киевской областью эксперты попытались подсчитать, сколько ракет осталось у России. Напомним, на днях в Минобороны Украины сообщили, что с 24 февраля Москва выпустила по украинским населенным пунктам более 1300 ракет.
Военный эксперт Олег Жданов рассказал "Сегодня", какой у армии РФ остался потенциал для продолжения ракетных ударов по Украине.
Оценка эксперта
"Если взять во внимание ракеты, которые бьют по наземным целям, "воздух-земля" или "земля-земля", то до войны их количество оценивалось в 5 тыс. – 7 тыс. штук. Запад сейчас может не учитывать те ракеты, которые были сняты с вооружения. Например, "Точка У". В 2019 году она была отправлена на хранение и ее убрали из учета. А это была самая массовая ракета в СССР. Сейчас они достают их. Известно о нескольких тысяч таких ракет. Также они достали ракету "Оникс", которая была снята с вооружения, а сейчас она в боевом составе", – говорит военный эксперт.
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Запустить ракетный завод
Возобновление производства новых ракет в России практически невозможно.
"Во-первых, они (россияне. – Ред.) не смогут воспроизвести платы 1970-х годов. Уже эти технологии ушли в прошлое, вернуть их физически невозможно. А новые ракеты производить не могут, потому как у них нет новых современных чипов. Когда-то называлась цифра, что Россия способна выпускать одну ракету в месяц. Речь идет о такой ракете, как "Калибр". Производственные мощности у них слабые и технологии устаревшие", – считает Жданов.
Что касается стоимости ракет, то, по данным экспертов, например, высокоточная крылатая может стоить около 5 млн – 7 млн. долларов. Есть мнение, что именно такими вчера наносились удары по Львову. В то же время баллистическая ракета стоит не меньше 1 млн долларов.
Обстановка
- Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что 3 мая армия Российской Федерации выпустила 18 ракет по разным регионам Украины. Большинство из них прилетели с Каспийского моря.
- Украинские ПВО сбили две российские ракеты из шести, которые были нацелены на Львовскую область.
- В результате второго за 3 мая ракетного удара по Одесской области пострадали объекты инфраструктуры региона.