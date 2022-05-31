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ISW з'ясував, як йде контрнаступ ЗСУ у Херсонській області

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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31 травня, 06:39
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Російські військові щосили намагаються запобігти просуванню українських захисників
ЗСУ просунулись у Херсонській області.
ЗСУ просунулись у Херсонській області. / Фото: Колаж: Сьогодні

Контратака України у північній частині Херсонської області за останні 48 годин не просунулась далі. Водночас, українські військові порушили російські операції. Внаслідок війська РФ поповнюють кількість техніки та перегруповують сили на окупованому Півдні України.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

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Зазначається, що за останню добу російські сили зосередили свої зусилля на відвоюванні позицій, зайнятих попередніми українськими контратаками, та обстрілі передових цілей, щоб запобігти подальшим контрнаступальним діям України.

В ISW констатують, що російська сторона підтвердила обмежені та локальні успіхи України у Херсонській області. Тепер російські сили ведуть бої, щоби вибити український плацдарм на лівому (східному) березі річки Інгулець.

"З 28 травня українські сили не робили жодних підтверджених наступів, та український контрнаступ у північній частині Херсонської області, швидше за все, є локальною операцією щодо порушення передових позицій Росії, а не ширшим контрнаступом з метою відбити великі ділянки місцевості", – упевнені військові аналітики.

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Моральний дух окупантів слабшає

Інститут вивчення війни констатує, що втрати, що ростуть, серед російських молодших офіцерів, ймовірно, ще більше знизять можливості Росії і призведуть до подальшого морального занепаду.

Міністерство оборони Великобританії заявило 30 травня, що російські війська зазнали величезних втрат серед офіцерів середньої та молодшої ланки. Офіцери батальйонної та бригадної ланки продовжують висуватися вперед і в небезпечну зону — замість того, щоб командувати з тилу та делегувати повноваження нижчим офіцерам — через те, що старші російські офіцери покладають на них "безкомпромісну відповідальність" за їхні дії.

Раніше ISW оцінювала, що продовжується деморалізація та погане командування та контроль серед російських військ можуть надати українським силам можливість для проведення розумних контрнаступів, особливо у зв'язку з тим, що російські військові продовжують вкладати ресурси у битву за Сєвєродонецьк за рахунок інших напрямів зусиль.

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Кремль відмовився від "демілітаризації" і задався новою метою

Як зазначили військові аналітики, внутрішнє інакомислення у російських військових колах, яке стверджує, що Кремль робить недостатньо для перемоги у війні, продовжує зростати. Колишній співробітник Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії Ігор Гіркін (також відомий як Стрєлков) засудив заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що пріоритетом "спецоперації" в Україні є визволення Донбасу.

Гіркін заявив, що Кремль відмовився від ідеологічних засад конфлікту, зосередивши увагу на Донбасі, а не на всій Україні. Гіркін поскаржився, що кремлівські чиновники більше не ставлять під сумнів легітимність існування України і що поняття "денацифікація" та "демілітаризація" забуті. Гіркін звинуватив Кремль у політиці умиротворення та заявив, що загроза поразки Росії продовжує зростати.

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