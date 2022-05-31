Война
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня ❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

ISW выяснил, как идет контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 мая, 06:39
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российские военные изо всех сил пытаются предотвратить продвижение украинских защитников
ВСУ продвинулись в Херсонской области.
ВСУ продвинулись в Херсонской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

Контратака Украины в северной части Херсонской области за последние 48 часов не продвинулась дальше. В то же время украинские военные нарушили российские планы. Вследствие чего войска РФ пополняют количество техники и перегруппировывают силы на оккупированном Юге Украины.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

Реклама

Отмечается, что за последние сутки российские силы сосредоточили свои усилия на отвоевании позиций, занятых в ходе предыдущих украинских контратак, и обстрелах передовых целей, чтобы предотвратить дальнейшие контрнаступательные действия Украины.

В ISW констатируют, что российская сторона подтвердила ограниченные и локальные успехи Украины в Херсонской области. Теперь российские силы ведут бои, чтобы выбить силы ВСУ с плацдарма на левом (восточном) берегу реки Ингулец.

"С 28 мая украинские силы не совершали никаких подтвержденных наступлений, и украинское контрнаступление в северной части Херсонской области, скорее всего, является локальной операцией по нарушению передовых позиций России, а не более широким контрнаступлением с целью отбить большие участки местности", - уверены военные аналитики.

Реклама

Моральный дух оккупантов слабнет

Институт изучения войны констатирует, что растущие потери среди российских младших офицеров, вероятно, еще больше снизят возможности России и приведут к дальнейшему моральному упадку.

Министерство обороны Великобритании заявило 30 мая, что российские войска понесли огромные потери среди офицеров среднего и младшего звена. Офицеры батальонного и бригадного звена продолжают выдвигаться вперед и в опасную зону — вместо того, чтобы командовать из тыла и делегировать полномочия нижестоящим офицерам — из-за того, что старшие российские офицеры возлагают на них "бескомпромиссную ответственность" за их действия.

Ранее ISW оценивала, что продолжающаяся деморализация и плохое командование и контроль среди российских войск могут предоставить украинским силам возможность для проведения разумных контрнаступлений, особенно в связи с тем, что российские военные продолжают вкладывать ресурсы в битву за Северодонецк за счет других направлений усилий.

Реклама

Кремль отказался от "демилитаризации" и задался новой целью

Как отметили военные аналитики, внутреннее инакомыслие в российских военных кругах, утверждающее, что Кремль делает недостаточно для победы в войне, продолжает расти. Бывший сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Игорь Гиркин (также известный как Стрелков) осудил заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что приоритетом "спецоперации" на Украине является освобождение Донбасса.

Гиркин заявил, что Кремль отказался от идеологических основ конфликта, сосредоточив внимание на Донбассе, а не на всей Украине. Гиркин пожаловался, что кремлевские чиновники больше не ставят под сомнение легитимность существования Украины и что понятия "денацификация" и "демилитаризация" забыты. Гиркин обвинил Кремль в политике умиротворения и заявил, что угроза поражения России продолжает расти.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Хроника обстрелов
Война в Украине из космоса
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Save Life
"Разом нас багато"
Помощь во время войны
Наши деньги
Life новости
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 08:45 30 мая
1
Личный состав 30350
Личный состав
2
Самолеты 207
Самолеты
3
Вертолеты 174
Вертолеты
4
ББМ 3282
ББМ
5
Танки 1349
Танки
6
Артиллерия 643
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 205
РСЗО
9
БПЛА 507
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2258
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Боксер специального назначения… Олег Прудкий - чемпион Украины по боксу (входил в легендарную команду "Украинские атаманы"), с 2016-го - капитан спецподразделения КОРД. С начала войны выполнял самые сложные боевые задачи. Во время одного из них погиб, попав под обстрел врага. Ему было 30 лет.

История героя
Непокоренные
Владимир Федорович - пенсионер из Чернигова, а еще он - охотник. Когда пришли оккупанты, он прятал в подвале соседей, а сам “выходил на охоту” - стрелял по вертолетам и самолетам врага из ружья. И однажды после его выстрелов российский бомбардировщик рухнул…
История и видео пенсионера-снайпера
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

31703.56

Binance Coin (BNB)

321.51

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

69.43

Theta (THETA)

1.35

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,74
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,00
-
-
56,99
39,97
-
50,99
56,99
40,99
-
50,00
55,00
39,95
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,32 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.5

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять