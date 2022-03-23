"Говорили, що Києва вже немає": окупанти незаконно вивезли українців до Білорусі

Стають відомі нові подробиці перебування Гостомеля Київської області під окупацією росіян. Місцеві жителі розповіли Сьогодні, як під виглядом евакуації окупанти проводять свою пропаганду.

"У мене в Гостомелі жили двоє племінників – 18-річна дівчина та 22-річний хлопець. У перший день війни, 24 лютого, вони спустилися в підвал, де їм довелося просидіти майже дві доби. Потім вирішили дістатися сусіднього села, сподіваючись, що там ситуація спокійніша... Дісталися, майже місяць просиділи у підвалі одного з приватних будинків. Весь цей час і вони, й інші люди, що ховалися у підвалах, жили без новин. Росіяни почали вивозити гостомельців у Білорусь, мотивуючи це тим, що в Київ не повезуть. Так і говорили, що Києва вже немає! Інакше кажучи, відбулося незаконне вивезення людей в іншу країну", — розповіла нам місцева мешканка.