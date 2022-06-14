"Де наші чоловіки?" Дружини гарматного м'яса "ДНР" вийшли на бунт

Жителів окупованих територій масово женуть на війну проти України

Дружини мобілізованих мешканців ОРДЛО поскаржилися, що від них приховують долю їхніх чоловіків / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі дружини та родичі мобілізованих жителів "ДНР" записали відеозвернення та розповіли, що з початку війни нічого не знають про долю своїх близьких. Вони стверджують, що половина мобілізованих взагалі не придатні для військової служби, та погрожують "поскаржитися Путіну".

"Наразі ми не знаємо 4 місяці, де перебувають наші чоловіки. 24 лютого вони були включені до особового складу військової частини... з якої благополучно відбули у невідомому напрямку", – розповіла дружина одного з мобілізованих.

За її словами, 6 червня мобілізованих мали повернути в частину, але з їхнього полку доїхала лише одна рота.

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"Ми зверталися у всі інстанції, телефонували всім – нам не дають жодної інформації. Де наші чоловіки? Наших чоловіків мобілізували, з робіт зірвали. Жодного дня не були вдома. Ми зараз не знаємо, що з ними відбувається. Медкомісії не було, половина з них ішли явно в нездоровому стані. Це нікого не цікавило і не цікавить. Куди могли пропасти люди на території "ДНР"?" – заявила жінка і додала, що 200 людей – це не голка у копиці сіна.

Учасники звернення погрожують, що "доведеться Путіну писати скарги".

Окупанти насильно "мобілізували" у "ДНР" майже всіх чоловіків

Російські загарбники примусово забрали на війну майже всіх чоловіків із "ДНР". Тому тепер цю псевдореспубліку називають "ЖНР" – "Жіноча народна республіка". Про це розповів полонений мобілізований.

"Нам не до політики, ми робітники, працювали… А нас призвали, фактично 100% чоловічого населення! Знаєте, як зараз "ДНР" обзивають? "ЖНР"! Там чоловіків фактично не лишилося", – розповідає чоловік, радіючи, що потрапив у полон і залишився живий.

З перехоплень телефонних розмов випливає, що "ДНРівців" нерідко кидають на передову без відповідного спорядження і з застарілою зброєю.