Мобілізовані в "ДНР" планують масову втечу – перехоплення

Військові в "ДНР" зібралися до кінця травня залишити фронт, їх не хвилює навіть те, що їх буде визнано дезертирами

Мобілізовані у "ДНР" планують залишити фронт / Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

"Мобілізований" так званої "ДНР" разом із підрозділом та його керівництвом наприкінці травня мають намір піти з позицій. Виявилося, що їх кинули на передову, але не надали відповідного спорядження.

Нове перехоплення розмови окупантів, суцільно пересипаної матюками, опублікувало в Telegram-каналі Головне управління розвідки України.

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"У нас є гвинтівки "Мосіна", це снайперські гвинтівки, 43-го року. На них росіяни дивляться, навіщо вам це? Це музейний експонат. Нас називають "святі". Ми питаємо "чому"? Вони кажуть, ви ходите без спорядження, без каски. Чеченці називають м'ясом", – розповів чоловік.

Також він повідомив, що на фронт їх привезли неофіційно, як "вантаж 200" і вони ніде не числяться.

"Ми перетнули кордон як "вантаж 200". Нас тут навіть немає. Тому якщо скажуть, що дезертир, іди ти на х... Мене тут немає. Доведіть зворотне. Ми ж, типу, добровольці. А насправді добровільно примусово", – поділився він інформацією.

За словами ДНРівця, з-під Харкова нещодавно привезли близько чотирьохсот таких же воїнів.

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