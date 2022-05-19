Мобілізовані в "ДНР" планують масову втечу – перехоплення

"Мобілізований" так званої "ДНР" разом із підрозділом та його керівництвом наприкінці травня мають намір піти з позицій. Виявилося, що їх кинули на передову, але не надали відповідного спорядження.
Нове перехоплення розмови окупантів, суцільно пересипаної матюками, опублікувало в Telegram-каналі Головне управління розвідки України.
"У нас є гвинтівки "Мосіна", це снайперські гвинтівки, 43-го року. На них росіяни дивляться, навіщо вам це? Це музейний експонат. Нас називають "святі". Ми питаємо "чому"? Вони кажуть, ви ходите без спорядження, без каски. Чеченці називають м'ясом", – розповів чоловік.
Також він повідомив, що на фронт їх привезли неофіційно, як "вантаж 200" і вони ніде не числяться.
"Ми перетнули кордон як "вантаж 200". Нас тут навіть немає. Тому якщо скажуть, що дезертир, іди ти на х... Мене тут немає. Доведіть зворотне. Ми ж, типу, добровольці. А насправді добровільно примусово", – поділився він інформацією.
За словами ДНРівця, з-під Харкова нещодавно привезли близько чотирьохсот таких же воїнів.
Інші перехоплення телефонних розмов
- Російський окупант зізнався матері, що розстріляв українського військовополоненого у спину за те, що той попросив дозволу сходити до туалету.
- Жінки окупантів з жахом чекають повернення чоловіків додому, бо звірства, які творять в Україні, змінили психіку солдатів.
- Російські окупанти обмірковують план, як би не воювати в Україні . Дружини загарбників пропонують "впасти з танка", щоб потім зі шпиталю відправили додому. Крім того, солдати відмовляються виконувати завдання командирів та вбивати мирних жителів.
- Жителі Росії закликають своїх солдатів катувати та вбивати українських дітей . Так, росіянку обурило, що діти-біженці відмовилися малювати символіку до святкування Дня перемоги. Тому вона запропонувала покарати їх нелюдськими тортурами.
- Військові РФ розкрили причину відведення своїх військ . Як виявилося, вони очікують і бояться ЗСУ, які почали переходити у контрнаступ та звільняти населені пункти.
- Стало відомо, що серед російських окупантів зростає невдоволення найвищим командуванням РФ і назрівають бунти. Багато солдатів на межі божевілля від того, що кожен день їм доводиться відправляти до РФ колони вантажівок із трупами.
- Служба безпеки України перехопила телефонну розмову російського солдата. Окупант розповів, що його товаришів просто використовують як приманку для Збройних сил України . Одну групу кидають, щоб її розбили, іншій вдається пройти.