ГБР виявило зрадника у керівництві Харківської облради

Державне бюро розслідувань ініціювало усунення з посади заступника голови Харківської обласної ради, у якого виявили російський паспорт. Про це говориться у повідомленні Бюро.
Повідомляється, що у чиновника знайшли паспорт громадянина РФ, отриманий ним у 2014 році у Севастополі, посвідчення водія та податковий номер, який потрібен, зокрема, для сплати податків у Росії.
За цим фактом ДБР вже звернулося до Харківської облради з метою усунення посадовця, оскільки людина такого рангу має доступ до інформації, пов'язаної з обороною Харківської області та іншої, зокрема таємної інформації.
Зазначимо, що у ГБР не назвали прізвище чиновника, але у лютому цього року стало відомо, що у заступника голови Харківської облради у Богдана Мальованого нібито було виявлено російський паспорт. Народний депутат Ірина Фріз (Європейська Солідарність) вимагала у СБУ перевірити цю інформацію. Вона показала фото з онлайн-бази МВС РФ про посвідчення водія. У заяві згадується, що Мальований народився у Бахмуті. Як місце проживання вказано окупований Севастополь. У базі МВС фігурує інша адреса – Ростов-на-Дону.
Ситуація з колаборантами
- У березні Верховна Рада України ухвалила закони, що стосуються колабораційної діяльності . Було прийнято закон про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо забезпечення відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність) (реєстр. № 5143) та закон про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність) (реєстр. №5144) .
- У Київській області судитимуть зрадника , який видав окупантам командира та учасників загону самооборони Йому загрожує до 15 років ув'язнення.
- У Харківській області затримано колаборанта Євгена Брюханова, який погодився допомагати російським окупантам в Ізюмі
- Крім того, ми повідомляли про те, що депутат Ізюмської міськради від ОПЗЖ Анатолій Фомічевський допоміг російським окупантам захопити місто показавши незахищений шлях, розповів Максим Стрельников.
- Зазначимо, що громадянам України, які співпрацюють із російськими окупантами, загрожує кримінальна відповідальність аж до довічного позбавлення волі.