ГБР выявило предателя в руководстве Харьковского облсовета

Государственное бюро расследований инициировало отстранение от должности заместителя главы Харьковского областного совета у которого обнаружили российский паспорт. Об этом говорится в сообщении Бюро.
Сообщается, что у чиновника нашли паспорт гражданина РФ, полученный им в 2014 году в Севастополе, удостоверение водителя и налоговый номер, который нужен, в частности, для уплаты налогов в России.
По данному факту ГБР уже обратилось в Харьковский облсовет с целью отстранения чиновника от должности, поскольку человек такого ранга имеет доступ к информации, связанной с обороной Харьковской области и другой, в том числе тайной информации.
Отметим, что в ГБР не назвали фамилию чиновника, но в феврале этого года стало известно, что у замглавы Харьковского облсовета у Богдана Малеваного якобы был выявлен российский паспорт. Народный депутат Ирина Фриз (Европейская Солидарность) потребовала у СБУ проверить эту информацию. Она показала фото с онлайн-базы МВД РФ о водительском удостоверении. В заявлении упоминается, что Малеваный родился в Бахмуте. В качестве места жительства указан оккупированный Севастополь. В базе МВД фигурирует другой адрес — Ростов-на-Дону.
Ситуация с коллаборантами
- В марте Верховная Рада Украины приняла законы, касающиеся коллаборационной деятельности. Был принят закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (об обеспечении ответственности лиц, осуществлявших коллаборационную деятельность) (регистр. № 5143) и закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность) (регистр. №5144).
- В Киевской области будут судить предателя, который выдал оккупантам командира и участников отряда самообороны. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
- В Харьковской области задержан коллаборант Евгений Брюханов, который согласился помогать российским оккупантам в Изюме.
- Кроме того, мы сообщали о том, что депутат Изюмского горсовета от ОПЗЖ Анатолий Фомичевский помог российским оккупантам захватить город, показав незащищенный путь, рассказал Максим Стрельников.
- Отметим, что гражданам Украины, которые сотрудничают с российскими оккупантами, грозит уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.