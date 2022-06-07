Під Броварами зрадник пішов у тероборону та здав патріотів окупантам: що йому загрожує

Через дії колаборанта люди потрапили в полон

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Правоохоронці продовжують відшукувати та передавати до рук правосуддя проросійських колаборантів. На Київщині судитимуть зрадника, який видав окупантам командира та учасників загону самооборони. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. Про це повідомляє ГУ СБУ у Києві та Київській області.

Слідчі відомства завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо державної зради 42-річного мешканця села Перемога Броварського району Київської області.

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Встановлено, що обвинувачений на початку збройної агресії Росії проти України разом з іншими жителями села брав участь у створенні формування самооборони територіальної громади та володів інформацією про особовий склад, алгоритм дій та плани загону.

Що зробив обвинувачений

Коли ворожі війська захопили населений пункт, чоловік добровільно розпочав співпрацю з окупантами. Він не лише допомагав загарбникам орієнтуватися на місцевості, а й видав командира та інших односельців, які входили до територіальної оборони. Їх взяли в полон і утримували під вартою, погрожуючи вбивством.

Щонайменше, п'ять із них піддали тортурам. Зокрема, зі зв'язаними за спиною руками та одягненими на обличчя шапками ставили до стіни та стріляли під ноги, імітуючи розстріл товаришів.

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Зраднику загрожує покарання до п'ятнадцяти років ув'язнення або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Обвинувальний акт направлено до суду.

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