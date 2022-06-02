"Гауляйтеру" Чорнобаївки повідомили про підозру

Чоловік добровільно погодився співпрацювати та допомагати окупантам

Колаборанту-главі Чорнобаївки повідомили про підозру. / Фото: Колаж: Сьогодні

Призначеному окупантами псевдоголові адміністрації Чорнобаївської територіальної громади повідомлено про підозру. Він добровільно зайняв цю "посаду" та виконує накази росіян.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

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За даними слідства, підозрюваний почав співпрацювати з представниками країни-агресора. Перебуваючи на тимчасово окупованій території села Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області, він добровільно погодився на їх пропозицію очолити незаконний орган влади та зайняв посаду псевдоголови адміністрації Чорнобаївської територіальної громади Херсонської області.

До цього "призначення" підозрюваний працював начальником місцевої автостанції.

Наразі "гауляйтеру" повідомили про підозру у колабораційній діяльності громадянину України (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

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Фото: Офіс генпрокурора

Арестович заявив про старт нового сезону вибухового серіалу у Чорнобаївці

Українські воїни вже 22-й раз завдали удару по позиціях російських окупантів у Чорнобаївці. Цього разу підбито склад боєприпасів. Про це повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

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"Якщо рахувати 21 серію за сезон, то вчора ввечері в Чорнобаївці відкрили новий. 22-ге чи 1-ше у новому сезоні ураження складу б/п. Детонація тривала не менше години. Український сокіл падає на жертву невідворотно", – йдеться у повідомленні.

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