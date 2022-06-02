"Гауляйтеру" Чернобаевки сообщили о подозрении

Мужчина добровольно согласился сотрудничать и помогать оккупантам

Колаборанту-главе Чернобаевки сообщили о подозрении. / Фото: Коллаж: Сегодня

Назначенном оккупантами псевдоглаве администрации Чернобаевской территориальной общины сообщено о подозрении. Он добровольно занял эту "должность" и выполняет приказы россиян.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, подозреваемый начал сотрудничать с представителями страны-агрессора. Находясь на временно оккупированной территории села Чернобаевка Белозерского района Херсонской области, он добровольно согласился на их предложение возглавить незаконный орган власти и занял должность псевдоглавы администрации Чернобыевской территориальной громады Херсонской области.

До этого "назначение" подозреваемый работал начальником местной автостанции.

В настоящее время "гауляйтеру" сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности гражданину Украины (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

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Фото: Офис генпрокурора

Арестович заявил о старте нового сезона взрывного сериала в Чернобаевке

Украинские воины уже в 22-й раз нанесли удар по позициям российских оккупантов в Чернобаевке. На этот раз подведен состав боеприпасов. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

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"Если считать 21 серию за сезон, то вчера вечером в Чернобаевке открыли новый. 22-е или 1-е в новом сезоне поражение состава б/п. Детонация длилась не менее часа. Украинский сокол падает на жертву неотвратимо", – говорится в сообщении.

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