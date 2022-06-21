Це війна проти Заходу: військовий експерт закликав дати більше зброї Україні

Путін намагається зруйнувати заснований на правилах міжнародний порядок

Макс Бут закликав дати Україні зброю/Фото: колаж: "Сьогодні"

Експертів зі збройних конфліктів Максим Бут розповів, що війна в Україні — це війна проти Заходу, і що треба терміново дати Україні більше зброї.

Відео інтерв'ю каналу MSNBC опублікував радник голови МВС Антон Геращенко.

Реклама

Деталі

"Ми повинні зрозуміти, що ми робимо помилку в тому, як ми ставимося до цієї війни, тому що ми продовжуємо думати про неї як про "їхню війну" — українців, які воюють. А нам потрібно думати про неї як про "нашу війну" — Путін веде війну проти Заходу, він намагається зруйнувати заснований на правилах міжнародний порядок, який ми — американці, ми — європейці, захищаємо. Це пряма загроза всім нам, і ми повинні зрозуміти, що це не проєкт іноземної допомоги і не благодійність, це — самооборона, і лінія фронту свободи походить прямо тут, на Донбасі, де українці б'ються і вмирають за всіх нас", — заявив Макс Бут.

Армія та спецслужби РФ шукають винного за провал на війні

Політолог Павло Лузін вважає, що у спецслужбах Росії розвинувся конфлікт на тлі повномасштабного вторгнення в Україну.

"Конфлікт має місце, тому що напередодні війни навіть за публічними статтями, заявами колишніх відставних генералів, полковників тощо було видно, що армія проти війни, принаймні Генштаб проти війни виступає. Судячи з дій російських військ, що вторглися, там не тільки була армія, звісно, там були всякі і росгвардійці, і чеченці, і найманці, і якась там дурниця повзала, це не армія готувала війну. Таке відчуття, що війну готували генерали ФСО та ФСБ, які повірили у свої полководчі таланти, у те, що вони як у XIX столітті, при дворі, і генерали, і він сьогодні на балу, а завтра він командує полком. Це абсолютно сектантське мислення. Але вони в це повірили, вони готували армію, у них була вона, так би мовити, на посилках. Але тепер постає запитання, хто відповідатиме за цей провал. Звісно, вони все це перекидають один на одного", – сказав Лузін.

Експерт зазначив, що Кремль армії не довіряє.

"І тут треба ще розуміти, що Кремль армії не довіряє, Путін армії не довіряє особисто. А Кремль не довіряє армії з часів Йосипа Сталіна, тому що вони бояться армію, вони тримають армію поза політикою. Навіть подивіться на висвітлення війни з боку будь-яких російських пропагандистів. У нас хто в кадрі, хто в тік-токах у всіх, у ютюбах – якісь найманці, якісь там герої в лапках, "ЛДНР" теж у лапках, якісь чеченці... І вояки, які в масках, або обличчя заблючені. Ми не знаємо ані імен генералів до ладу, якісь у нас окремі спалахи не дуже адекватних джентльменів з великими зірками відбуваються в ЗМІ, але армія абсолютно безлика. І вона спеціально знеславлена і знечещена. Потім ці знечещені люди заходять у Бучу, Ірпінь, Маріуполь, а їм байдуже, бо вони вже у такому стані перебувають", – підсумував Лузін.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що політолог розповів, до чого може призвести заморожування війни в Україні. Також ми писали, що Генсек НАТО дав прогноз щодо термінів війни в Україні.