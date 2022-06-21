Это война против Запада: военный эксперт призвал дать больше оружия Украине

Путин пытается разрушить основанный на правилах международный порядок

Макс Бут призвал дать Украине оружие/Фото: коллаж: "Сегодня"

Экспертов по вооруженным конфликтам Максим Бут рассказал, что война в Украине — это война против Запада и что нужно срочно дать Украине больше оружия.

Видео интервью каналу MSNBC опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

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"Мы должны понять, что мы совершаем ошибку в том, как мы относимся к этой войне, потому что мы продолжаем думать о ней как об "их войне" — украинцев, которые воюют. А нам нужно думать о ней как о "нашей войне" — Путин ведет войну против Запада, он пытается разрушить основанный на правилах международный порядок, который мы — американцы, мы — европейцы, защищаем. Это прямая угроза всем нам, и мы должны понять, что это не проект иностранной помощи и не благотворительность, это — самооборона, и линия фронта свободы походит прямо здесь, на Донбассе, где украинцы сражаются и умирают за всех нас", — заявил Макс Бут.

Армия и спецслужбы РФ ищут виноватого за провал на войне

Политолог Павел Лузин считает, что в спецслужбах России развился конфликт на фоне полномасштабного вторжения в Украину.

"Конфликт имеет место быть, потому что накануне войны даже по публичным статьям, заявлениям бывших отставных генералов, полковников и так далее было видно, что армия против войны, по крайней мере Генштаб против войны выступает. Судя по действиям вторгшихся российских войск, там не только была армия, естественно, там были всякие и росгвардейцы, и чеченцы, и наемники, и какая-то еще там ерунда ползала, это не армия готовила войну. Такое ощущение, что войну готовили генералы ФСО и ФСБ, которые уверовали в свои полководческие таланты то, что они как в XIX веке, что они при дворе, и генералы, и вот он сегодня на балу, а завтра он командует полком. Это абсолютно сектантское мышление. Но они в это уверовали, они готовили армию, у них была она, так сказать, на посылках. И теперь встает вопрос, кто будет отвечать за этот провал. Естественно, они все это перебрасывают друг на друга", – сказал Лузин.

Эксперт отметил, что Кремль армии не доверят.

"И тут надо еще понимать, что Кремль армии не доверят, Путин армии не доверяет лично. А Кремль не доверяет армии со времен Йосифа Сталина, потому что они боятся армию, они держат армию вне политики. Даже посмотрите на освещение войны со стороны всяких российских пропагандистов. У нас кто в кадре, кто в тик-токах во всех, в ютюбах – какие-то наемники, какие-то там герои в кавычках, "ЛДНР" тоже в кавычках и прочее, какие-то чеченцы... И вояки, которые в масках, или лица заблюрены. Мы не знаем ни имен генералов толком, какие-то у нас отдельные вспышки не очень адекватных джентльменов с большими звездами происходят в СМИ, но армия абсолютно безликая. И она специально обесславлена и обесчещенная. Потом эти обесчещенные люди заходят в Бучу, Ирпень, Мариуполь, а им все равно, потому что они уже вот в таком состоянии находятся", – подытожил Лузин.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что политолог рассказал, к чему может привести замораживание войны в Украине. Также мы писали, что Генсек НАТО дал прогноз по срокам войны в Украине.