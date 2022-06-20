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Армія та спецслужби РФ шукають винного за провал на війні – політолог

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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20 червня, 14:01
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Експерт розповів, хто готувався до нападу на Україну
Між армією та спецслужбами РФ виник конфлікт. Фото: колаж "Сьогодні"
Між армією та спецслужбами РФ виник конфлікт. Фото: колаж "Сьогодні"

Політолог Павло Лузін вважає, що у спецслужбах Росії розвинувся конфлікт на тлі повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це він розповів в інтерв'ю Наташі Влащенкл на You-tube-каналі "Україна 24".

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"Конфлікт має місце, тому що напередодні війни навіть за публічними статтями, заявами колишніх відставних генералів, полковників і так далі, було видно, що армія проти війни, принаймні Генштаб проти війни виступає. Судячи з дій російських військ, що вторглися, там не тільки була армія звісно, там були всякі і росгвардійці, і чеченці, і найманці, і якась там дурниця повзала, це не армія готувала війну. Таке відчуття, що війну готували генерали ФСО та ФСБ, які повірили у свої полководчі таланти, у те, що вони, як ось знаєте в 19 столітті, що вони при дворі, і генерали, і ось він сьогодні на балу, а завтра він командує полком. Це абсолютно сектантське мислення. Але ось вони в це повірили, вони готували армію, у них була вона так скажемо на посилках, але й тепер постає питання, хто відповідатиме за цей провал і звісно вони все це перекидають один на одного", – сказав Лузін.

Експерт зазначив, що Кремль армії не довіряє.

"І взагалі тут треба ще розуміти, що Кремль армії не довіряє, Путін армії не довіряє особисто. Ну, зрозуміло, а Кремль не довіряє армії з часів Йосипа Сталіна, тому що вони бояться армію, вони тримають армію поза політикою. Навіть подивіться на висвітлення війни з боку будь-яких російських пропагандистів, у нас хто в кадрі, хто в тік-токах у всіх, у ютюбах, якісь найманці, якісь там герої в лапках, "ЛДНР" теж у лапках та інше, інше, якісь чеченці... І вояки, які в масках, або особи заблючені, ми не знаємо ні імен генералів до ладу, якісь у нас окремі спалахи не дуже адекватних джентльменів з великими зірками відбуваються в ЗМІ, але армія абсолютно безлика. І вона спеціально знеславлена і знечещена. Потім ці знечещені люди заходять у Бучу, Ірпінь, Маріуполь, а їм байдуже, бо вони вже ось у такому стані перебувають", – підсумував Лузін.

Раніше ми повідомляли, що колишній ФСБшник злив дані про хворобу Путіна і скільки йому залишилося.

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Також нагадаємо, в Україні ліквідували співробітника ФСБ на прізвисько "Терміт".

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