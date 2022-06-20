Армия и спецслужбы РФ ищут виноватого за провал на войне – политолог

Эксперт рассказал, кто готовился к нападению на Украину

Между армией и спецслужбами РФ возник конфликт. Фото: коллаж "Сегодня"

Политолог Павел Лузин считает, что в спецслужбах России развился конфликт на фоне полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом он рассказал в интервью Наташе Влащенко на You-tube-канале "Украина 24".

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"Конфликт имеет место быть, потому что накануне войны даже по публичным статьям, заявлениям бывших отставных генералов, полковников и так далее, было видно, что армия против войны, по крайней мере Генштаб против войны выступает. Судя по действиям российских войск вторгшихся, там не только была армия естественно, там были всякие и росгвардейцы, и чеченцы, и наемники, и какая-то еще там ерунда ползала, это не армия готовила войну. Такое ощущение, что войну готовили генералы ФСО и ФСБ, которые уверовали в свои полководческие таланты, в то что они, как вот знаете в 19 веке, что они при дворе, и генералы, и вот он сегодня на балу, а завтра он командует полком. Это абсолютно сектантское мышление. Но вот они в это уверовали, они готовили армию, у них была она так скажем на посылках, но и вот теперь стает вопрос, кто будет отвечать за этот провал, и естественно они все это перебрасывают друг на друга", – сказал Лузин.

Эксперт отметил, что Кремль армии не доверят.

"И вообщем-то тут надо еще понимать, что Кремль армии не доверят, Путин армии не доверяет лично. Ну, понятно, а Кремль не доверяет армии со времен Йосифа Сталина, потому что они боятся армию, они держат армию вне политики. Даже посмотрите на освещение войны со стороны всяких российских пропагандистов, у нас кто в кадре, кто в тик-токах во всех, в ютюбах, какие-то наемники, какие-то там герои в кавычках, "ЛДНР" тоже в кавычках и прочее, прочее, какие-то чеченцы. И вояки, которые в масках, или лица заблюрены, мы не знаем ни имен генералов толком, какие-то у нас отдельные сполахи не очень адекватных джентльменов с большими звездами происходят в СМИ, но вообщем-то армия абсолютно безликая. И она специально обеславленна и обесчещена. Потом эти обесчещенные люди заходят в Бучу, Ирпень, Мариуполь, а им все равно, потому что они уже вот в таком состоянии находятся", – подытожил Лузин.

Ранее мы сообщали, что бывший ФСБшник слил данные о болезни Путина и сколько ему осталось.

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Также напомним, в Украине ликвидировали сотрудника ФСБ по кличке "Термит".