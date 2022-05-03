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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Елітні підрозділи армії Росії масово втікають із України – радіоперехоплення СБУ

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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3 травня, 16:51
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Спецпризначенці, серед яких Росгвардія та ОМОН, дають задню та повертаються до Росії
Російські спецпризначенці тікають з України.
Російські спецпризначенці тікають з України. / Фото: Колаж: Сьогодні

Навіть елітні підрозділи російської армії не витримують натиску українських захисників та втікають з війни в Україні.

Про це йдеться у нових телефонних розмовах загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

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"Росгвардия, мусора, омоновцы… Они не хотят дальше идти. Вот эти всякие спецы нев*еб*нные, боевики наши, бл*дь, заднюю дали, уе*али в Россию…" – невдоволено розповідає своєму знайомому окупант.

Він зізнається, що за два місяці війни в Україні російська армія зазнала більше втрат, ніж за чотири роки боїв у Чечні.

Відповідно до даних ЗСУ на "лічильнику" українських воїнів уже понад 24 тисяч окупантів.

"Тож радимо вояці з перехоплення наслідувати приклад "еліти", яка швидко зорієнтувалася в ситуації і втекла додому. Бо це для неї – єдина можливість уціліти!", – зазначають в СБУ.

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Втрати ворога

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.05 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 24 200 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1062 (+14) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 2567 (+48) од.,
  • артилерійських систем – 475 (+16) од.,
  • РСЗВ – 162 (+10) од.,
  • засобів ППО – 80 (+0) од.,
  • літаків – 194 (+0) од.,
  • вертольотів – 155 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1843 (+19) од.,
  • кораблів/катерів – 10 (+2) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 291 (+20),
  • спеціальної техніки – 38 (+0),
  • крилатих ракет – 84 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 3 травня
1
Особовий склад 24 200
Особовий склад
2
Літаки 194
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1062
Танки
5
ББМ 2567
ББМ
6
Артилерія 475
Артилерія
7
Засоби ППО 80
Засоби ППО
8
РСЗВ 162
РСЗВ
9
БПЛА 291
БПЛА
10
Кораблі/катери 10
Кораблі/катери
11
Транспорт 1843
Транспорт
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