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Коштовності вивозять КАМазами, дітей крадуть – Гайдай про звірства окупантів на Луганщині

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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27 квітня, 23:50
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Російські ФСБ-шники та "ЛНР"-вівці відрізняються особливою жорстокістю
Гайдай розповів про мородерство окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"
Гайдай розповів про мородерство окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Луганської ВЦА Сергій Гайдай розповів про викрадення окупантами дітей у Луганській області. Це робиться з метою шантажу. Також ворог грабує українські міста, вивозячи вантажівками майно українців.

Про це він сказав в інтерв'ю Наталі Влащенко для YouTube-каналу "Україна 24".

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Сергій Гайдай навів приклад двох міст, а саме Попасної та Рубіжного.

"Якщо взяти Попасну, то там просто все руйнують, там багато людей загинули. Якщо взяти Рубіжне, крім великої кількості загиблих і поховань на подвір’ях, людей силоміць депортують", – сказав він.

За словами голови ВЦА, людей виганяють з їхніх квартир, потім туди заходять кадирівці, – "все грабують, КАМАЗами вивозять коштовності, апаратуру й техніку".

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Крім того, в регіоні відбуваються жахливі речі з жінками та їхніми дітьми.

"Російські ФСб-шники та "ЛНР"-івці відрізняються особливою жорстокістю. Вони крадують дітей, матерів примушують надавати інформацію про оборонні позиції українських військових, інакше погрожують розстріляти дітей. Матерів відправляють нібито за гуманітаркою, ті потім розповідають про дислокацію ЗСУ. Жінок ґвалтують, серед них там величезна смертність", – сказав Гайдай.

Він уточнив, що ситуація стосовно викрадених дітей з’ясувалася випадково.

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"Наш нацгвардієць помітив кількох дітей на вулиці, які довго гуляли самі. Він поцікавився, де ж мама, виявилось, мама пішла і не повернулась. Дітей забрали, нагодували, із ними попрацював психолог. Ми з’ясували, що є батько, який проживає в мирній області України. З ним зв’язалися і передали дітей, а через кілька днів ота жіночка вийшла на позиції", – зазначив Гайдай.

Також він пояснив, що жінка намагалась перетнути лінію розмежування і потрапити на підконтрольну Україні територію.

"Жінка все нам розповіла, там діється просто жах!", – підсумував Гайдай.

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