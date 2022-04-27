Драгоценности вывозят КАМазами, детей воруют – Гайдай о зверствах оккупантов в Луганской области

Русские ФСБ-шники и "ЛНР"-овцы отличаются особой жестокостью

Гайдай рассказал о мородерстве оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Луганской ВГА Сергей Гайдай рассказал о похищении оккупантами детей в Луганской области. Это делается в целях шантажа. Также враг грабит украинские города, вывозя грузовиками имущество украинцев.

Об этом он сказал в интервью Наталье Влащенко для YouTube-канала "Украина 24".



Сергей Гайдай привел пример двух городов, а именно Попасной и Рубежного.

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"Если взять Попасную, то там просто все разрушают, там многие погибли. Если взять Рубежное, кроме большого количества погибших и захоронений во дворах, людей насильно депортируют", - сказал он.

По словам главы ВГА, людей выгоняют из их квартир, затем туда заходят кадыровцы, – "все грабят, КамАЗами вывозят драгоценности, аппаратуру и технику".

Кроме того, в регионе происходят ужасные вещи с женщинами и детьми.

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"Русские ФСБ-шники и "ЛНР"-овцы отличаются особой жестокостью. Они крадут детей, матерей заставляют предоставлять информацию об оборонных позициях украинских военных, иначе угрожают расстрелять детей. Матерей отправляют якобы за гуманитаркой, потом рассказывают о дислокации ВСУ. Женщин насилуют, среди них там огромная смертность", – сказал Гайдай.

Гайдай уточнил, что ситуация с похищенными детьми выяснилась случайно.

"Наш нацгвардеец заметил несколько детей на улице, которые долго гуляли сами. Он поинтересовался, где мама, оказалось, мама ушла и не вернулась. Детей забрали, накормили, с ними работал психолог. Мы выяснили, что есть отец, проживающий в мирной области Украины. С ним связались и передали детей, а через несколько дней эта женщина вышла на позиции", – отметил он.

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Сергей Гайдай объяснил, что женщина пыталась пересечь линию разграничения и попасть на подконтрольную Украине территорию.

"Женщина все нам рассказала, там происходит просто ужас!", подытожил он.

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