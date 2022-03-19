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Ціна зради. Український прикордонник кинув у посла Білорусі "30 срібняків" (відео)

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19 березня, 12:48
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Голові прикордонників Білорусі передали "подарунок" за зраду України – мішечок з платою за зраду отримав посол країни – помічника РФ
Послу Білорусі передали "30 срібняків" за зраду Україні
Послу Білорусі передали "30 срібняків" за зраду Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Голові держприкордонного комітету білорусі Анатолію Лаппо передали "30 срібняків" – плату за зраду, допомогу росії у війні проти України. Таку "передачу" від голови ДПСУ Сергія Дейнека надіслали через білоруського посла Ігоря Сокола.

Відео опублікував голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко.

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"Як відомо, 30 срібняків – плата за зраду. За удар в спину Україні мав змогу передати їх керівнику державного прикордонного комітету республіки білорусь генерал-лейтенанту Лаппо А. П. Знайте. Перемога буде за Україною!" - написав голова ДПСУ.

На записі видно, що Лаппо не дуже зрадів цій "передачі" і не захотів її приймати. У відповідь прикордонник кинув мішечок із грошима білоруському послу.

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