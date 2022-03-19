Цена измены. Украинский пограничник бросил в посла Беларуси "30 сребреников" (видео)

Главе госпогранкомитета беларуси Анатолию Лаппо передали 30 сребреников – плату за предательство, помощь россии в войне против Украины. Такую "передачу" от главы ГПСУ Сергея Дейнеко отправили через белорусского посла Игоря Сокола.
Видео опубликовал глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.
"Как известно, 30 сребреников – плата за измену. За удар в спину Украине мог передать их руководителю государственного пограничного комитета республики беларусь генерал-лейтенанту Лаппо А. П. Знайте. Победа будет за Украиной!" - написал глава ГПСУ.
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На записи видно, что Лаппо не очень обрадовался этой "передаче" и не захотел ее принимать. В ответ пограничник бросил мешочек с деньгами белорусскому послу.
Белорусский фронт
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