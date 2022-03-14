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Спецпризначенці Білорусі не воюватимуть в Україні

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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14 березня, 11:26
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Події розгортаються не за планом Путіна
Спецназ Білорусі відмовився брати участь у бойових діях проти України. Фото: колаж "Сьогодні"
Спецназ Білорусі відмовився брати участь у бойових діях проти України. Фото: колаж "Сьогодні"

Один із чиновників сил спеціальних операцій Республіки Білорусь заявив, що спецпризначенці збройних сил країни не братимуть участь у війні проти України.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"За заявою одного з високопосадовців сил спеціальних операцій Республіки Білорусь, спецпризначенці збройних сил РБ брати участь у війні з Україною не будуть", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Росія планує спецоперацію, у рамках якої хоче перевдягнути білоруських військових у свою форму та відправити їх воювати проти України. Водночас він зазначив, що частина білоруських бійців відмовляється йти на таке.

Білоруський фронт

  • 13 березня стало відомо, що російські окупанти здійснюють підготовку додаткових підрозділів для ведення бойових дій на території України. Вони збирають допомогу на своїх базах, розкиданих за кордоном.
  • Днями нардеп Федір Веніславський повідомив, що Республіка Білорусь де-факто перебуває в стані війни з Україною, оскільки вона здійснила акт агресії, коли надала свій повітряний простір і свою сушу для атак на нашу територію.
  • Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян іноземних держав, які є друзями України. Усі, хто хоче приєднатися до захисту безпеки в Європі та світі, можуть приїхати і стати пліч-о-пліч з українцями проти російських загарбників.

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