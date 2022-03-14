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Спецназ Беларуси не будет воевать в Украине

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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14 марта, 11:26
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События разворачиваются не по плану Путина
Спецназ Беларуси отказался участвовать в боевых действиях против Украины. Фото: коллаж "Сегодня"
Спецназ Беларуси отказался участвовать в боевых действиях против Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Один из чиновников сил специальных операций Республики Беларусь заявил, что спецназовцы вооруженных сил страны не будут участвовать в войне против Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"По заявлению одного из чиновников сил специальных операций Республики Беларусь, спецназовцы вооруженных сил РБ участвовать в войне с Украиной не будут", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия планирует спецоперацию, в рамках которой хочет переодеть белорусских военных в свою форму и отправить их воевать против Украины. В то же время он отметил, что часть белорусских бойцов отказывается идти на такое.

Белорусский фронт

  • 13 марта стало известно, что российские оккупанты осуществляют подготовку дополнительных подразделений для ведения боевых действий на территории Украины. Они собирают подмогу на своих базах, разбросанных за границей.
  • На днях нардеп Федор Вениславский сообщил, что Республика Беларусь де-факто пребывает в состоянии войны с Украиной, так как она осуществила акт агрессии, когда предоставила свое воздушное пространство и свою сушу для атак на нашу территорию.
  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем гражданам иностранных государств, которые являются друзьями Украины. Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и стать плечом к плечу с украинцами против российских захватчиков.

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