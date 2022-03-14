Спецназ Беларуси не будет воевать в Украине

События разворачиваются не по плану Путина

Спецназ Беларуси отказался участвовать в боевых действиях против Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Один из чиновников сил специальных операций Республики Беларусь заявил, что спецназовцы вооруженных сил страны не будут участвовать в войне против Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"По заявлению одного из чиновников сил специальных операций Республики Беларусь, спецназовцы вооруженных сил РБ участвовать в войне с Украиной не будут", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия планирует спецоперацию, в рамках которой хочет переодеть белорусских военных в свою форму и отправить их воевать против Украины. В то же время он отметил, что часть белорусских бойцов отказывается идти на такое.

Белорусский фронт