"Мета РФ – геноцид": російський пропагандист зрадів обстрілу Києва

Пропаганда РФ більше не намагається зображати "боротьбу з фашизмом"

Російський пропагандист Сергій Мардан порадувався ракетному удару по Києву / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський пропагандист, ведучий радіо "Комсомольська правда" Сергій Мардан радіє ракетним ударам по Києву і хоче ще більше жертв. Кремлівська пропаганда більше не ховається за гасла "боротьби з фашизмом" та відкрито визнає, що мета Росії – геноцид.

Після обстрілу Києва з людськими жертвами 28 квітня Мардан опублікував у Telegram фото руйнувань, які забезпечив коментарями: "Що може бути кращим на ніч за Київ, що горить?" і "Добре, але мало".

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Реакцію пропагандиста на ракетний обстріл прокоментував у своєму Telegram-каналі журналіст Денис Казанський:

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"Це коли два дні тому російська ракета влучила в житловий будинок і вбила жінку. Якщо спочатку російська пропаганда ще намагалася зображати з російських солдатів "борців з фашизмом", то тепер уже й не приховує, що мета РФ – це геноцид і винищення всіх українців без розбору".

Ракетний удар по Києву

28 квітня армія РФ завдала удару по центру Києва двома крилатими ракетами.

Одна з ракет влучила у житловий будинок, в результаті загинула жінка.

Росія випустила ракети по Києву, коли там проходили переговори президента України Володимира Зеленського та генсека ООН Антоніу Гутерріша.