Колишній щурів СБУ виявився мегащуром та зрадником

Він міг стати причиною швидкого захоплення окупантами ЧАЕС

Державне бюро розслідувань провело обшуки у місцях, пов'язаних з Наумовим / Колаж "Сьогодні"

В українських правоохоронних органів з'явилася підозра щодо шпигунства на користь Росії ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, затриманого 7 червня у Сербії за підозрою у відмиванні грошей.

Про це повідомляє "Радіо свобода", посилаючись на відповідь ДБР на запит журналістів програми "Схема" .

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Що відомо

"Здійснюється досудове розслідування за фактом можливої державної зради громадянина України, який, обіймаючи посаду керівника державного підприємства, що забезпечує діяльність зони відчуження ЧАЕС, та надалі керівну посаду в Службі безпеки України, збирав відомості про функціонування систем безпеки зони відчуження ЧАЕС та іншу інформацію конфіденційного характеру", – йдеться у відповіді ДБР на запит журналістів.

У справі про держзраду Наумова провели обшуки за адресами осіб, які "можуть бути причетні до збору та передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю", йдеться у відповіді правоохоронців.

Нагадаємо, 7 червня Наумова було затримано на прикордонному переході з Північною Македонією на півдні Сербії за підозрою у відмиванні грошей. Він покинув Україну за кілька днів до вторгнення військ Росії до нашої країни і мав із собою 600 тисяч євро, 125 тисяч доларів і принаймні два цінні смарагди.

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Зрадників багато