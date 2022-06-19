Колишній щурів СБУ виявився мегащуром та зрадником

В українських правоохоронних органів з'явилася підозра щодо шпигунства на користь Росії ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, затриманого 7 червня у Сербії за підозрою у відмиванні грошей.
Про це повідомляє "Радіо свобода", посилаючись на відповідь ДБР на запит журналістів програми "Схема" .
Що відомо
"Здійснюється досудове розслідування за фактом можливої державної зради громадянина України, який, обіймаючи посаду керівника державного підприємства, що забезпечує діяльність зони відчуження ЧАЕС, та надалі керівну посаду в Службі безпеки України, збирав відомості про функціонування систем безпеки зони відчуження ЧАЕС та іншу інформацію конфіденційного характеру", – йдеться у відповіді ДБР на запит журналістів.
У справі про держзраду Наумова провели обшуки за адресами осіб, які "можуть бути причетні до збору та передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю", йдеться у відповіді правоохоронців.
Нагадаємо, 7 червня Наумова було затримано на прикордонному переході з Північною Македонією на півдні Сербії за підозрою у відмиванні грошей. Він покинув Україну за кілька днів до вторгнення військ Росії до нашої країни і мав із собою 600 тисяч євро, 125 тисяч доларів і принаймні два цінні смарагди.
Зрадників багато
- 18 червня стало відомо, що Росії вдалося швидко захопити південь України через зраду співробітника СБУ, якого завербував супротивник. Саме він здав ворогам сітку мінних полів та координував дії авіації РФ .
- Днями СБУ повідомила про підозру одного з керівників телеканалу "Russia today", затримала коригувальника ракетних обстрілів на Одещині та встановила бойовика, організував ворожі блокпости в Харківській області.
- СБУ викрила столичну ІТ-компанію, яка працювала з окупантами в ОРДЛО. Компанія розробила для них програмне забезпечення для "збору комунальних платежів" , також вони займалися його техпідтримкою.