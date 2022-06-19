Бывший крысолов СБУ оказался мегакрысой и предателем

Он мог стать причиной быстрого захвата оккупантами ЧАЭС

Государственное бюро расследований провело обыски в местах, связанных с Наумовым / Коллаж "Сегодня"

У украинских правоохранительных органов появилось подозрение относительно шпионажа в пользу России экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, задержанного 7 июня в Сербии по подозрению в отмывании денег.

Об этом сообщает "Радио свобода", ссылаясь на ответ ГБР на запрос журналистов программы "Схема".

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Что известно

"Осуществляется досудебное расследование по факту возможной государственной измены гражданина Украины, который, занимая должность руководителя государственного предприятия, обеспечивающего деятельность зоны отчуждения ЧАЭС, и в дальнейшем руководящую должность в Службе безопасности Украины, собирал сведения о функционировании систем безопасности зоны отчуждения ЧАЭС и другую информацию конфиденциального характера", – говорится в ответе ГБР на запрос журналистов.

В деле о госизмене Наумова провели обыски по адресам лиц, которые "могут быть причастны к сбору и передаче иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну", говорится в ответе правоохранителей.

Напомним, 7 июня Наумов был задержан на пограничном переходе с Северной Македонией на юге Сербии по подозрению в отмывании денег. Он покинул Украину за несколько дней до вторжения войск России в нашу страну и имел с собой 600 тысяч евро, 125 тысяч долларов и по крайней мере два ценных изумруда.

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