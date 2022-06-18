Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС 🚨 Під обстрілами Робота під час війни Робота під час війни 👍 Євродесант у Києві: підсумки
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Названо ім'я зрадника, через якого Росія швидко захопила Херсонську область

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 червня, 19:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Він видав ворогові сітку мінних полів та координував дії російської авіації
Олександр Самойленко назвав ім'я співробітника СБУ, котрий видав українські позиції.
Олександр Самойленко назвав ім'я співробітника СБУ, котрий видав українські позиції. / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова облради Херсонської області Олександр Самойленко заявив, що Росії вдалося швидко захопити Південь України через зраду співробітника СБУ, якого завербувала Росія. Саме він здав ворогам сітку мінних полів та координував дії авіації РФ.

Про це Самійленко повідомив в інтерв'ю "Укрінформу".

Реклама

Російські військові чітко знали, де знаходяться мінні поля, били по КПВВ біля Криму та місцях дислокації прикордонних військ і рухалися чітко дорогами. Вони не їхали полями.

"Тому розповіді про те, що наші мінні поля не спрацювали або були розміновані, не відповідають дійсності. Щодо мосту через Дніпро біля Херсона, є версія, що працівника спецслужб, який мав би його підірвати, було вбито снайпером або кимось іншим", – розповів голова Херсонської облради.

Що відомо про зрадника

За словами Самойленка, позиції ЗСУ здав помічник начальника облуправління СБУ Ігор Садохін.

"Зараз ми вже знаємо про затримання помічника начальника Херсонського УСБУ – начальника Антитерористичного центру Ігоря Садохіна, який працював на ворога. Вважається, що він видав ворогові сітку мінних полів та координував дії російської авіації, коли супроводжував колону херсонського СБУ в евакуацію. Він був затриманий ще у березні", – повідомив голова облради.

За його даними, після проведеної перевірки президент звільнив з посади і керівника СБУ в Херсонській області Сергія Криворучка і позбавив його генеральського звання.

Реклама

"Там зараз також працюють правоохоронці", – додав Самойленко.

Раніше ми писали, що у тимчасово окупованому російськими військами Херсоні партизани підірвали автомобіль начальника Північної виправної колонії №90 Євгена Соболєва, який перейшов на бік окупантів.

Сайт "Сьогодні" писав, що за словами радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, ЗСУ майже впритул підійшли до Херсона.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
🙏 Keep Calm
Хроніка обстрілів
Деталі
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
Допомога під час війни
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:30 18 червня
1
Особовий склад 33350
Особовий склад
2
Танки 1465
Танки
3
ББМ 3573
ББМ
4
Артилерія 739
Артилерія
5
Засоби ППО 98
Засоби ППО
6
РСЗВ 233
РСЗВ
7
Літаки 216
Літаки
8
Гелікоптери 180
Гелікоптери
9
БПЛА 594
БПЛА
10
Кораблі/катери 14
Кораблі/катери
11
Транспорт 2513
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Англієць віддав життя за Україну... Джордан Гетлі - колишній британський військовий, доброволець, інструктор бійців ЗСУ. У березні залишив армію Великої Британії та вирушив захищати Україну. Загинув на передовій під час оборони Сєвєродонецька від російських окупантів. Джордан - другий британець, який віддав життя на цій війні. Йому було 24 роки.

Історія героя
Ринок праці під час війни
Абетка для тих, хто шукає роботу
Отримати поради від А до Я
Нескорені
Сергій Чорнобривець - парамедик екстреної медичної допомоги з Маріуполя, який 22 доби поспіль (з короткими перервами на сон) рятував життя людей. Сотні поранених маріупольців вижили завдяки йому.
Історія медика
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

18904.03

Binance Coin (BNB)

197.87

Dogecoin (DOGE)

0.05

Litecoin (LTC)

44.88

Theta (THETA)

1.15

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,90
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,63
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
43,04
-
50,00
55,00
41,95
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,39 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.39

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти