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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Буданов розповів два можливі варіанти закінчення війни

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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2 травня, 23:10
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За словами начальника ГУР МО, обидва варіанти є програшними для Російської Федерації
Буданов спрогнозував закінчення війни / Колаж "Сьогодні"
Буданов спрогнозував закінчення війни / Колаж "Сьогодні"

Існує всього два можливі варіанти закінчення війни в Україні, проте обидва вони є програшними для Росії.

Про це заявив начальник ГУР МО Кирило Буданов, пише НВ.

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Перший варіант – поділ Росії на три і більше частини.

Другий варіант – відносне збереження територіальної цілісності РФ при зміні керівництва країни.

"В останньому випадку новий керівник скаже, що РФ ні до чого у всіх цих процесах, це був хворий диктатор, а країна тут ні до чого. У цьому випадку Росія віддасть всі окуповані нею території – від островів Японії до Кенігсберга , належить Німеччині", – каже Буданов.

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Більшість представників військово-політичного керівництва Росії знають результати війни і намагаються вести діалог із західним світом.

"І саме тому дуже багато спроб діалогу із західним світом, незважаючи на ту офіційну риторику, яку вони всі використовують. А ось неофіційна зовсім інша: вони бояться втратити свій стан. І вони розуміють, чим це дуже швидко для них скінчиться" , – додав Буданов.

Навіщо РФ потрібний Херсон

У російського керівництва є дві ідеї, які пов'язані з Херсоном.

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"Перша — це відтворення Таврійської губернії, яка існувала нетривалий час за часів Російської імперії. Це територія Криму, Херсона, частково Миколаївської області та навіть трохи Донецької області та Запоріжжя, з адміністративним центром у місті Сімферополь", – каже Буданова.

Також РФ планує створити так зване Небесне місто.

"Друга ідея, яку рідко можна почути, проте вона має місце, це так зване Небесне місто. Це Одеська область, Херсонська область, частина Миколаївської області, Дніпро та частина Донецької області. Була така концепція", – додав Буданов.

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