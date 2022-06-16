Бояться навіть бабусю з пиріжками! СБУ дізналася, від чого сивіють окупанти під Херсоном – перехоплення

Вороги тремтять від страху перед зустріччю з українськими військовими

Окупанти в Херсонській області тремтять від страху навіть при зустрічі з українськими бабусями. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти на Херсонщині потерпають від українських захисників. Вороги бояться вилазити з окопів, сивіють від страху і в кожній бабусі з пиріжками бачать коригувальника.

Про це свідчать нові телефонні розмови російських загарбників, які перехопила СБУ.

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Окупанти скаржаться, що не довіряють місцевим жителям, адже вони можуть допомагати ЗСУ коригувати вогонь.

"Приехал к пацанам на передок, так они как деды стали, постарели. У них кукушка едет. За местных – никто не уверен: кто они такие, что они делают. Может, они ночью е*ашатся с нами, а днем они – мирные люди. Никому нельзя доверять. Идет бабка с пирожками, а ночью она может быть полковником, корректировщиком артиллерии", – розповідає один окупант іншому.

А на поради "колеги" про те, як треба воювати з українцями, видає порцію пропагандистках штампів та зрештою іронічно радить тому "зателефонувати Володьці" Путіну.

Росіяни також визнають, що не мають шансів просунутися на півдні України:

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"У них там такие позиции… Чтобы ты понимал, у нас даже летчики боятся летать!".

У СБУ підтверджують, що наші захисники готові зробити так, щоб російські загарбники не тільки літати, а й ходити боялися на нашій землі.

Раніше ми писали, що Збройні сили України підходять до Херсона. Вони вже за 10 кілометрів від міста.

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Також ми писали, що у тимчасово захопленому Херсоні українські патріоти звернулися до російських військових. Вони нагадали окупантам, що Збройні сили України дедалі ближче підбираються до міста і незабаром його звільнять.

За даними американського аналітика, українські захисники дісталися до Киселівки, що за 26 км від Херсона. Це межа "ударної відстані" від Нової Каховки, де розташована дамба подачі води до Криму.