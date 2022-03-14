Бої за Маріуполь: "Азов" знищив техніку ворога та спецназ ГРУ

Лише за останню добу було ліквідовано 17 російських спецпризначенців

"Азов" захопив спецназ ГРУ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Окремий загон спеціального призначення "Азов" продовжує бої під Маріуполем з російськими загарбниками. Було знищено техніку та багато піхоти.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Азова".

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За добу в боях бійці "Азова" знищили:

1 "Тайфун"

4 БТРи

2 ББМ "Рись".

Також знищено багато піхоти, серед них 17 спецпризначенців ГРУ РФ.

"Бої за український Маріуполь продовжуються, незважаючи на те що місто в облозі. Захисники міста продовжують битву за кожного містянина, незважаючи на те що ворог намагається захопити місто. Бійці стійко і самовіддано борються з російською ордою, яка невпинно атакує Маріуполь авіацією та артилерією", – йдеться в повідомленні.

Ситуація в Маріуполі

Щодня Маріуполь обстрілюють російські окупанти – за останні 24 години було щонайменше 22 бомбардування мирного міста. Саме з неба йде найбільша загроза для 400 тисяч людей, заблокованих у місті.

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За час окупації міста росіяни вбили понад 2500 мирних жителів.

Українська влада направила до Маріуполя гуманітарний вантаж – воду, їжу та медикаменти.

Полк "Азов" знищив у бою техніку ворога та взяв 12 полонених.

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Адміністрація портів України втратила зв'язок з маріупольською філією. Азовські портовики не виходили на зв'язок упродовж кількох днів.

Гуманітарна ситуація в українському Маріуполі, який російські окупанти взяли в облогу, погіршується з кожним днем. Вже понад тиждень люди не мають доступу до чистої питної води.

12 березня у Маріуполі російські війська обстріляли мечеть Султана Сулеймана та його дружини Роксолани. Тепер там від обстрілу ховаються люди.