Бои за Мариуполь: "Азов" уничтожил технику врага и спецназ ГРУ

Только за последние сутки было ликвидировано 17 российских спецназовцев

"Азов" захватил спецназ ГРУ. / Фото: Коллаж: Сегодня

Отдельный отряд специального назначения "Азов" продолжает бои под Мариуполем с российскими захватчиками. Была уничтожена техника и много пехоты.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Азова".

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Через сутки в боях бойцы "Азова" уничтожили:

1 "Тайфун"

4 БТРа

2 ББМ "Рысь".

Также уничтожено много пехоты, в том числе 17 спецназовцев ГРУ РФ.

"Бои за украинский Мариуполь продолжаются, несмотря на то что город находится в осаде. Защитники города продолжают битву за каждого горожанина, несмотря на то что враг пытается захватить город. Бойцы стойко и самоотверженно борются с российской ордой, которая постоянно атакует Мариуполь авиацией и артиллерией", – говорится в сообщении.

Ситуация в Мариуполе

Каждый день Мариуполь обстреливают российские оккупанты – за последние 24 часа было по меньшей мере 22 бомбардировки мирного города. Именно с неба идет самая большая угроза для 400 тысяч человек, заблокированных в городе.

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За время оккупации россияне убили более 2500 мирных жителей.

Украинская власть направила в Мариуполь гуманитарный груз – воду, еду и медикаменты.

Полк "Азов" уничтожил в бою технику врага и взял 12 пленных.

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Администрация портов Украины потеряла связь с мариупольским филиалом. Азовские портовики не выходили на связь в течение нескольких дней.

Гуманитарная ситуация в украинском Мариуполе, который российские оккупанты берут измором, ухудшается с каждым днем. Уже более недели у людей нет доступа к чистой питьевой воде.

12 марта в Мариуполе российские войска обстреляли мечеть Султана Сулеймана и его жены Роксоланы. Сейчас там от обстрела укрываются люди.