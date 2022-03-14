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Вже понад 2500 вбитих! Розбомблений Маріуполь показали з висоти пташиного польоту (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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14 березня, 12:02
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На відео видно, що ворог знищує житлові будинки майже на кожній вулиці окупованого міста
Арестович назвав число жертв в окупованому Маріуполі.
Арестович назвав число жертв в окупованому Маріуполі. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Маріуполі триває 13-й день блокади міста, там наразі найскладніша ситуація по всій Україні. За час окупації у місті росіяни вбили понад 2500 мирних жителів.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телемарафону UAРазом.

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За його словами, президент Володимир Зеленський останні три дні направляє всі сили на те, щоб змінити ситуацію довкола окупованого міста.

"Росіяни зносять місто з лиця землі. Понад 2500 вбитих за офіційними повідомленнями місцевої влади. Це катастрофа, якій світ не надав відповідну оцінку", – розповів Арестович.

Маріуполь показали з висоти пташиного польоту

На відео видно, як димлять розтрощені війною житлові будинки. Також видно, як ворог нещадно знищує цивільну інфраструктуру.

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Ситуація у Маріуполі

Щодня Маріуполь обстрілюють російські окупанти – за останні 24 години було щонайменше 22 бомбардування мирного міста. Саме з неба йде найбільша загроза для 400 тисяч людей, заблокованих у місті.

Українська влада направила до Маріуполя гуманітарний вантаж – воду, їжу та медикаменти.

Полк "Азов" знищив у бою техніку ворога та взяв 12 полонених.

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Адміністрація портів України втратила зв'язок із маріупольською філією. Азовські портовики не виходили на зв'язок упродовж кількох днів.

Гуманітарна ситуація в українському Маріуполі, який російські окупанти беруть ізмором, погіршується з кожним днем. Вже понад тиждень люди не мають доступу до очищеної питної води.

12 березня у Маріуполі російські війська обстріляли мечеть султана Сулеймана та його дружини Роксолани. Зараз там від обстрілу ховаються люди.

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