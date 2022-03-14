Уже больше 2500 убитых! Разбомбленный Мариуполь показали с высоты птичьего полета (видео)

В Мариуполе длится 13-й день блокады города, там сейчас наиболее сложная ситуация по всей Украине. За время оккупации в городе россияне убили более 2,5 тысяч мирных жителей.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телемарафона UAВместе.
По его словам, президент Владимир Зеленский последние три дня направляет все силы на то, чтобы изменить ситуацию вокруг оккупированного города.
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"Россияне сносят город с лица земли. Более 2500 убитых по официальным сообщениям местных властей. Это катастрофа, которой мир не дал соответствующей оценки", – рассказал Арестович.
Мариуполь показали с высоты птичьего полета
На видео видно, как дымят разбитые войной жилые дома. Также видно, как враг беспощадно уничтожает гражданскую инфраструктуру.
Ситуация в Мариуполе
Каждый день Мариуполь обстреливают российские оккупанты – за последние 24 часа было по меньшей мере 22 бомбардировки мирного города. Именно с неба идет самая большая угроза для 400 тысяч человек, заблокированных в городе.
Украинская власть направила в Мариуполь гуманитарный груз – воду, еду и медикаменты.
Полк "Азов" уничтожил в бою технику врага и взял 12 пленных.
Администрация портов Украины потеряла связь с мариупольским филиалом. Азовские портовики не выходили на связь в течение нескольких дней.
Гуманитарная ситуация в украинском Мариуполе, который российские оккупанты берут измором, ухудшается с каждым днем. Уже более недели у людей нет доступа к очищенной питьевой воде.
12 марта в Мариуполе российские войска обстреляли мечеть султана Сулеймана и его жены Роксоланы. Сейчас там от обстрела прячутся люди.