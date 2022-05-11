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Бився до останньої краплі крові під Києвом. Історія Героя України Богдана Лещишина

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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11 травня, 23:12
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Герой воював на передовій ще з травня 2014 року
39-річний підполковник Богдан Лещишин хоробро захищав Україну від російських окупантів.
39-річний підполковник Богдан Лещишин хоробро захищав Україну від російських окупантів. / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку широкомасштабного вторгнення військ Росії на територію України всі оборонні сили нашої держави були приведені в повну бойову готовність. Серед тих, хто став на захист України, був 39-річний підполковник Богдан Лещишин, який очолював службу охорони праці з’єднання.

Історію Героя України розповідає Армія Inform.

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Битва з окупантами

Як зазначається, Богдан Лещишин вирушив на передову вже у травні 2014 року. Побувавши в самісінькому пеклі, він повернувся додому живим, а пізніше був зарахований до списків особового складу 4-ї бригади оперативного призначення НГУ.

"Коли о 05:00 24 лютого 2022 року путінські окупаційні війська піддали Гостомель ракетно-бомбовим ударам і почали висадку повітряного десанту у міжнародному вантажному аеропорту "Антонов", особовий склад бригади, що лишився на її базі, зокрема й підполковник Лещишин, мужньо відбивав атаки ворога. Окупанти кинули на київський напрямок величезні резерви живої сили, озброєння та техніки. Ціною надзвичайних зусиль, відваги та мужності наших захисників столицю вдалося відстояти", – йдеться в повідомленні.

Фото – Армія Inform.
Фото – Армія Inform.

12 березня Богдан Лещишин очолив бронегрупу бригади, яка мала діяти спільно з підрозділами окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців ЗСУ, що висувалися в напрямку населеного пункту Гути-Межигірської Вишгородського району.

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"Отримали звичне для фронтового часу бойове завдання – з’єднатися, закріпитися на вказаному рубежі, розгорнути взводні опорні пункти та не пропускати ворога далі. Під час руху колони противник здійснив спробу прориву лінії оборони шляхом масованого артилерійського обстрілу із залученням трьох танків, п’яти бойових машин піхоти та близько роти живої сили", – зазначає Армія Inform.

Лещишин вирішив змінити маршрут руху та визначив своїм підлеглим вогневі позиції, щоб забезпечити прикриття основних колон 72-ї бригади та дати збройну відсіч противнику. Так, у перші хвилини бою було знищено три російські БМП та близько взводу піхоти.

Фото – Армія Inform.
Фото – Армія Inform.

Визначивши місцеперебування гвардійців, окупанти відкрили вогонь у відповідь. Підполковник Лещишин дістав осколкове поранення стегна, але відмовився від евакуації та продовжував командувати підрозділом.

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"В умовах складної бойової обстановки, попри біль і крововтрату, командир зміг визначити та проаналізувати напрямок руху основних сил противника та окреслити безпечні шляхи відходу підрозділам ЗСУ. У цей час ворожий снаряд поцілив по позиціях гвардійців, Богдан Григорович дістав акубаротравму, проте й надалі продовжив керувати своїм загоном та корегувати вогонь підлеглих", – пише агентство.

Водночас відчайдушний спротив сміливців розлютив рашистів – незабаром позиції гостомельських гвардійців накрили залпи ворожих "Градів". Як зазначається, Лещишин зазнав нових поранень, але з останніх сил намагався втримати свідомість, визначити координати розміщення сил та засобів ворога та передати їх старшому начальникові для ураження вогнем суміжних підрозділів артилерії.

На жаль, його поранення були надто тяжкими. Офіцер загинув на полі бою як справжній герой.

Фото – Армія Inform.
Фото – Армія Inform.

За особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу, Указом Президента України № 275/2022 від 25 квітня 2022 року підполковнику Лещишину Богдану Григоровичу присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" (посмертно).

Нагадаємо, на заблокованій окупантами "Азовсталі" в Маріуполі українські захисники влаштували справжнє весілля. Їх одружили 5 травня, в день народження полку "Азов". Але вже через кілька днів чоловік загинув.

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