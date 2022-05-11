Захисники Маріуполя одружилися на "Азовсталі", їх вже розлучила смерть

Весілля "гуляли" під обстрілами окупантів та численними вибухами

Військові на "Азовсталі" влаштували весілля. / Фото: Колаж: Сьогодні

На заблокованій окупантами "Азовсталі" у Маріуполі українські захисники влаштували справжнє весілля. Їх одружили 5 травня, в день народження полку "Азов". Але вже через кілька днів чоловік загинув.

Про це повідомили захисники "Азовсталі" у Instagram.

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Весілля відбувалося просто під час обстрілів російських загарбників.

"Нас одружили в день народження "Азова". Прикордонника та азовочку. Просто зробили рапорт. Тут, під обстрілами та вибухами. Але це був такий щасливий день та щасливе фото…", – розповіла наречена.

Скріншот: bu_ba_bd_/Instagram

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Чоловік зробив каблучки із фольги. Новоспечена дружина зізналася, що для неї вони стали ідеальними.

Скріншот: bu_ba_bd_/Instagram

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Та бути разом їм судилося недовго. За кілька днів чоловік загинув, а його жінка все ще лишається в тому пеклі, яке влаштували росіяни на "Азовсталі".

На "Азовсталі" залишаються сотні поранених військових

Віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук заявила, що на заводі "Азовсталь" у Маріуполі залишаються близько тисячі українських захисників, сотні з яких поранені.

"Більш ніж 1000 українських солдатів, включаючи сотні поранених, все ще перебувають на оточеному російськими військами металургійному заводі "Азовсталь" в Маріуполі на південному сході України", – заявила Верещук.

Захисники залишаються в приміщеннях величезного металургійного комплексу. Серед військових є важкопоранені, яких потрібно терміново евакуювати.

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