Бился до последней капли крови под Киевом. История Героя Украины Богдана Лещишина

Герой воевал на передовой еще с мая 2014 года

39-летний подполковник Богдан Лещишин храбро защищал Украину от российских оккупантов. / Фото: Суспільне, Коллаж: Сегодня

С начала широкомасштабного вторжения войск России на территорию Украины оборонительные силы нашего государства были приведены в полную боевую готовность. Среди тех, кто встал на защиту Украины, был 39-летний подполковник Богдан Лещишин, возглавлявший службу охраны труда.

Историю Героя Украины рассказывает Армия Inform.

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Битва с оккупантами

Как отмечается, Богдан Лещишин отправился на передовую уже в мае 2014 года. Побывав в аду, он вернулся домой живым, а позже был зачислен в списки личного состава 4-й бригады оперативного назначения НГУ.

"Когда в 05:00 24 февраля 2022 года путинские оккупационные войска подвергли Гостомель ракетно-бомбовым ударам и начали высадку воздушного десанта в международном грузовом аэропорту "Антонов", оставшийся на ее базе личный состав бригады, в том числе и подполковник Лещишин, мужественно отбивал атаки врага. Оккупанты бросили на киевское направление огромные резервы живой силы, вооружения и техники. Ценой чрезвычайных усилий, отваги и мужества наших защитников столицу удалось отстоять", – говорится в сообщении.

Фото – Армия Inform.

12 марта Богдан Лещишин возглавил бронегруппу бригады, которая должна была действовать совместно с подразделениями отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев ВСУ, выдвигавшихся в направлении населенного пункта Гуты-Межигорской Вышгородского района.

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"Получили привычную для фронтового времени боевую задачу – соединиться, закрепиться на указанном рубеже, развернуть взводные опорные пункты и не пропускать врага дальше. Во время движения колонны противник предпринял попытку прорыва линии обороны путем массированного артиллерийского обстрела с привлечением трех танков, пяти боевых машин пехоты и около роты живой силы", – отмечает Армия Inform.

Лещишин решил изменить маршрут движения и определил своим подчиненным огневые позиции, чтобы обеспечить прикрытие основных колонн 72-й бригады и дать вооруженный отпор противнику. Так, в первые минуты боя были уничтожены три российских БМП и около взвода пехоты.

Фото – Армия Inform.

Определив местонахождение гвардейцев, оккупанты открыли ответный огонь. Подполковник Лещишин получил осколочное ранение бедра, но отказался от эвакуации и продолжал командовать подразделением.

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"В условиях сложной боевой обстановки, несмотря на боль и кровопотерю, командир смог определить и проанализировать направление движения основных сил противника и очертить безопасные пути отхода подразделениям ВСУ. В это время вражеский снаряд попал по позициям гвардейцев, Богдан Григорьевич получил акубаротравму, однако и дальше продолжил руководить своим отрядом и корректировать огонь подчиненных", – пишет агентство.

В то же время отчаянное сопротивление смельчаков разозлило рашистов – вскоре позиции гостомельских гвардейцев накрыли залпы вражеских "Градов". Как отмечается, Лещишин получил новые ранения, но из последних сил пытался удержать сознание, определить координаты размещения сил и средств врага и передать их старшему начальнику для поражения огнем смежных подразделений артиллерии.

К сожалению, его ранения были слишком тяжелыми. Офицер погиб на поле боя как настоящий герой.

Фото – Армия Inform.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу, Указом Президента Украины № 275/2022 от 25 апреля 2022 года подполковнику Лещишину Богдану Григорьевичу присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" (посмертно).

Напомним, на заблокированной оккупантами "Азовстали" в Мариуполе украинские защитники устроили настоящую свадьбу. Их женили 5 мая, в день рождения полка "Азов". Но уже через несколько дней мужчина погиб.

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