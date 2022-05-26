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Аваков розповів, у чому головна помилка Путіна

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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26 травня, 23:51
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Напад на Україну був приречений з моменту його планування
Аваков назвав втрати та удачі війни / Колаж "Сьогодні"
Аваков назвав втрати та удачі війни / Колаж "Сьогодні"

Міжнародний злочинець Володимир Путін помилився, що в Україні після 30 років свободи можна нав'язати щось диктаторське. Тому і війна його приречена на поразку.

Про це розповів колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі національного телемарафону, який транслює YouTube-канал "Україна 24".

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Що не так

"П'яту частину території окуповано. Ворог хоче більшого. Він підкидає ідею, що ви тут особливо не хвилюйтеся, ми візьмемо Донецьку та Луганську області, ну, мабуть, Херсонську, можливо, Запорізьку. Але в обмін ви отримаєте мир! І житимемо як і раніше. І диктатор, тремтячи ніжкою, намагається це продати, що ви будете частиною великого російського світу. Але нам це неможливо продати, і це ключова помилка Путіна. Українським людям після 30 років життя у вільній країні неможливо продати старі диктаторські пострадянські та радянські парадигми. Їх неможливо посадити на ґрунт українських свобод. Тут Путін помилився в головному і тут він програв", – зазначив Аваков.

Оцінка війни

Звісно, відстоювання своїх свобод дається Україні нелегко. Є значні втрати, однак ми показали, що можемо постояти за свої свободи.

"Минуло три місяці. Є два вектори, які визначають нашу оцінку того, що відбувається. Одна реальність у тому, що 20% країни окуповано. Ми маємо величезні втрати серед мирного населення, ми маємо втрати військових, ми втратили кілька великих міст, маємо сильно зруйновану інфраструктуру, паралізовану економіку... Це мінуси. А плюси – ми з самого початку почали чинити найжорстокіший опір, яким здивований весь світ", – наголосив колишній міністр.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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