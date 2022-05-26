Аваков розповів, у чому головна помилка Путіна

Напад на Україну був приречений з моменту його планування

Аваков назвав втрати та удачі війни / Колаж "Сьогодні"

Міжнародний злочинець Володимир Путін помилився, що в Україні після 30 років свободи можна нав'язати щось диктаторське. Тому і війна його приречена на поразку.

Про це розповів колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі національного телемарафону, який транслює YouTube-канал "Україна 24".

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Що не так

"П'яту частину території окуповано. Ворог хоче більшого. Він підкидає ідею, що ви тут особливо не хвилюйтеся, ми візьмемо Донецьку та Луганську області, ну, мабуть, Херсонську, можливо, Запорізьку. Але в обмін ви отримаєте мир! І житимемо як і раніше. І диктатор, тремтячи ніжкою, намагається це продати, що ви будете частиною великого російського світу. Але нам це неможливо продати, і це ключова помилка Путіна. Українським людям після 30 років життя у вільній країні неможливо продати старі диктаторські пострадянські та радянські парадигми. Їх неможливо посадити на ґрунт українських свобод. Тут Путін помилився в головному і тут він програв", – зазначив Аваков.

Оцінка війни

Звісно, відстоювання своїх свобод дається Україні нелегко. Є значні втрати, однак ми показали, що можемо постояти за свої свободи.

"Минуло три місяці. Є два вектори, які визначають нашу оцінку того, що відбувається. Одна реальність у тому, що 20% країни окуповано. Ми маємо величезні втрати серед мирного населення, ми маємо втрати військових, ми втратили кілька великих міст, маємо сильно зруйновану інфраструктуру, паралізовану економіку... Це мінуси. А плюси – ми з самого початку почали чинити найжорстокіший опір, яким здивований весь світ", – наголосив колишній міністр.

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