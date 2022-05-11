Арестович заявив, що на Херсонщині окупанти розстрілюють людей у новій катівні

Також загарбники вивозять техніку й урожай до Росії

Арестович розповів, що окупанти знищують людей навмисно у тюрмах/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупати орудують у Херсонській області. Вони вивозять сільськогосподарську техніку та урожай. Крім того, ворог розстрілює людей у катівнях.

Про це повідомив позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю на YouTube-каналі "ФЕЙГИН LIVE".

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Окупанти вивозять з Херсона практично все.

"Надійшла інформація, що вони (окупанти, — ред.) намагаються вивозити все із Херсона. У першу чергу господарську техніку, автобуси, урожай", — сказав Арестович.

Крім того, радник голови ОП повідомив, що окупанти створили на території Херсона тортурну в'язницю. У ній вони розстрілюють людей.

Окупанти обстріляли околиці Миколаєва касетними боєприпасами

У ніч на 10 травня російські окупанти обстріляли околиці Миколаєва касетними боєприпасами. Вони заборонені міжнародними конвенціями.

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"Військова комендатура оборони міста Миколаєва повідомляє: в ніч на 10 травня околиці Миколаєва були обстріляні з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Російські терористичні війська знову застосували проти населення передмість касетні боєприпаси невибіркової дії", — йдеться в повідомленні оперативного командування "Південь".

Вогневого ураження зазнали приватні будівлі та сільськогосподарські об'єкти. Також пошкоджена система електрозабезпечення одного з населених пунктів.

Інформації про жертв поки немає. За даними ОК "Південь", обстріли проводилися з тимчасово окупованої території Херсонської області.

Окупанти обстріляли околиці Миколаєва/Фото: оперативне командування "Південь" Окупанти обстріляли околиці Миколаєва/Фото: оперативне командування "Південь" Окупанти обстріляли околиці Миколаєва/Фото: оперативне командування "Південь" Окупанти обстріляли околиці Миколаєва/Фото: оперативне командування "Південь" Окупанти обстріляли околиці Миколаєва/Фото: оперативне командування "Південь" Окупанти обстріляли околиці Миколаєва/Фото: оперативне командування "Південь" Окупанти обстріляли околиці Миколаєва/Фото: оперативне командування "Південь" Окупанти обстріляли околиці Миколаєва/Фото: оперативне командування "Південь" Окупанти обстріляли околиці Миколаєва/Фото: оперативне командування "Південь" Окупанти обстріляли околиці Миколаєва/Фото: оперативне командування "Південь" Окупанти обстріляли околиці Миколаєва/Фото: оперативне командування "Південь" 1 /11

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