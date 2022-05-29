Арестович розповів про дату, коли ситуація на фронті почне змінюватись на користь України

Радник глави Офісу президента заявив, що ситуація може різко почати змінюватися на користь держави після 15 червня.

Арестович каже, що незабаром ситуація на Донбасі може змінитись на користь українських захисників. Колаж "Сьогодні"

У діях російських окупантів на Донбасі спостерігається певний "надлом", ситуація може різко змінитись на користь України вже до середини червня.

Про це повідомив радник глави офісу президента Олексій Арестович в ефірі ФейгінLIVE.

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"У 20-х числах червня ситуація на фронті може дуже зміниться на користь України, проте це залежить від західних партнерів", – сказав Арестович.

Він наголосив, що необхідне озброєння швидше за все буде поставлено найближчим часом – США розпочали системні постачання кораблями.

"Рішення про постачання MLRS майже прийняте. 30-31 травня на засіданні Єврокомісії готується до прийняття 6-го пакету санкції проти РФ", – додав Арестович.

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