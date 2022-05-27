Війна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі 🎬 Канни 2022 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Експерт пояснив, чому до липня не буде добрих новин з фронту

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 травня, 20:33
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Україна почала отримувати авіацію, але нам не вистачає ще зброї для стримування окупантів
Віктор Ягун упевнений, що ситуацію можна буде переламати / Колаж "Сьогодні"
Віктор Ягун упевнений, що ситуацію можна буде переламати / Колаж "Сьогодні"

Найближчими тижнями необхідно бути готовим до поганих новин з фронту. Цьому є логічні пояснення та є можливість у результаті переламати ситуацію у наш бік.

Про це повідомив генерал-майор СБУ у запасі Віктор Ягун в інтерв'ю Володимиру Полуєву на youtube-каналі "Україна 24".

Реклама

Думка експерта

"Питання постачання авіації вирішується не так швидко, як ми б цього хотіли. Ідуть гелікоптери. Щоправда, йдуть гелікоптери не західного зразка, а старі радянські системи чи модернізовані російські, які мали бути в Афганістані – вони йдуть. Нам Чехія допомогла, Штати допомагають. Ми маємо інформацію про те, що близько 14 літаків-штурмовиків передано Україні. Щоправда, у розібраному стані, але я думаю, що наші розберуться, як їх зібрати та поставити на озброєння. Йде важка техніка. Не вся та, що ми хотіли б, але вона йде. Танки радянського виробництва та бронемашини виробництва інших країн", – зазначив експерт.

Однак для того, щоб Путіна загнати за межі його країни, потрібні системи залпового вогню далекого радіусу дії.

"Нас дуже цікавлять ракетні системи залпового вогню MRLS. Чому саме вони. Тому що є такі системи, які зараз хоче закуповувати Польща, які здатні запускати ракети на відстань до 300 км. Якщо ми насправді отримаємо цю систему, то зможемо зупинити супротивника на далеких позиціях. Ми зможемо забезпечити його дистанційне стримування. Таким чином ми збережемо багато життів і триматимемо ворога на тій відстані, на якій він не зможе маневрувати своїми резервами", – зазначив Віктор Ягун.

Реклама

Окремою темою йде Patriot, наявність якого на території України вже була б стримуючим фактором.

Реальність

"Це все не раніше липня місяця. Відповідно нам необхідно протриматися. Хочемо ми цього чи ні, ми маємо вгризатися в землю і триматися. Найближчими тижнями новин хороших не буде. Проте треба вірити в Збройні сили і в наших захисників, і розуміти, що ситуація, коли вони були за кілька кілометрів від Києва, була гірша. Проте, я сподіваюся, що ми психологічно витримаємо цю напругу і зможемо переламати ситуацію на краще", – сказав Віктор Ягун.

Реклама

Обстановка

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Хроніка обстрілів
Війна в Україні з космосу
Українці за кордоном
Діпломатичний фронт
Save Life
"Разом нас багато"
Допомога під час війни
Наші гроші
Life новини
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 27 травня
1
Особовий склад 29750
Особовий склад
2
Літаки 206
Літаки
3
Гелікоптери 170
Гелікоптери
4
Танки 1322
Танки
5
ББМ 3246
ББМ
6
Артилерія 623
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 201
РСЗВ
9
БПЛА 503
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2226
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Прикордонник, який зупинив ворога… Полковник Віталій Кучерявий - начальник відділу КПВВ «Щастя» Луганського прикордонного загону. Його підрозділ одним з перших зустрів ворога, протягом довгого часу відбиваючи атаки. Десятки одиниць знищеної техніки, взяті в полон окупанти, врятовані життя побратимів - так проявив себе полковник Кучерявий. Загинув під час бою. Герой України. Посмертно.

Історії звитяг
Нескорені
Знайомтесь, Бакс – пес породи бельгійська вівчарка. Кинутого окупантами собаку знайшли і приручили українські нацгвардійці, і тепер Бакс – на боці України. За місяць вивчив команди українською мовою та вже приступив до служби у Миколаївській області.
Історія чотирилапого бійця
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

28714.94

Binance Coin (BNB)

301.66

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

62.14

Theta (THETA)

1.1

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
-
-
48,90
56,00
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
56,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,32 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.32

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти