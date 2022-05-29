Арестович рассказал о дате, когда ситуация на фронте начнет меняться в пользу Украины

В действиях российских оккупантов на Донбассе наблюдается определенный "надлом", ситуация может резко измениться в пользу Украины уже к средине июня.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире ФейгинLIVE.
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"В 20-х числах июня ситуация на фронте может сильно изменится в пользу Украины, однако это зависит от западных партнёров", – сказал Арестович.
Он подчеркнул, что необходимое вооружение скорее всего будет поставлено в ближайшее время – США начали системные поставки кораблями.
"Решение о поставках MLRS почти принято. 30-31 мая на заседании Еврокомиссии готовится к принятию 6-й пакет санкции против РФ", – добавил Арестович.
Что происходит
- На 93-тьи сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению на всей линии соприкосновения на Донбассе шли бои за украинские города и села. Несмотря на непрекращающиеся бомбардировки и артиллерийские обстрелы наши защитники удерживали свои позиции.
- Генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун сообщил, что в ближайшие недели необходимо быть готовым к плохим новостям с фронта. Этому есть логические объяснения – у нас пока недостаточно оружия для сокрушительной победы. Но оно идет.
- Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк призвал Запад предоставить Украине ракетные системы залпового огня и продемонстрировал, какое оружие используют российские оккупанты.
- В Херсонской области наш истребитель МиГ-29 сбил вражеский истребитель Су-35.