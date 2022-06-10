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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Арестович розповів, як ЗСУ зірвали референдум у Херсоні та поховали двох генералів РФ

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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10 червня, 23:09
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Швидко закінчився експрес-тур сирійських найманців в Україну
Арестович розповів про точну роботу нашої артилерії / Колаж "Сьогодні"
Арестович розповів про точну роботу нашої артилерії / Колаж "Сьогодні"

Артилерія України розпочинає демонструвати чудові результати скорочення живої сили противника на півдні нашої країни.

Перелік наших перемог перерахував радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час інтерв'ю на YouTube-каналі "Фейгін Live".

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Зведення від Арестовича

"Стара Збур'ївка, Херсонська область. Десятки вбитих та поранених окупантів накриттям. У тому числі там загинули два генерали, один армійський, один – ФСБшний. Причому той самий, який відповідав за організацію "референдуму" в Херсонській області. Дуже шкідливо організовувати "референдуми" у Херсонській області" , – розповів Арестович.

Васищеве, Харківська область. Внаслідок "накриття", яке відбулося вчора ввечері, горіло цілу добу – до пізнього вечора 10 червня. "Можливо і зараз горить", – резюмував радник.

"Село Чарівне, Херсонська область. Потрапляння до складу з боєприпасами. Детонувало кілька годин. Тут найцікавіше – Чкалово, Херсонська область. Перше підтверджене наявність арабських найманців. Ймовірно сирійські та точне влучення української артилерії. За найзаниженішими оцінками 200 вбитих. Експрес-тур в Україну виявився дуже експресом", – порадував Арестович.

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Офіційне зведення

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Особовий склад
2
Танки 1409
Танки
3
ББМ 3450
ББМ
4
Артилерія 712
Артилерія
5
Засоби ППО 97
Засоби ППО
6
РСЗВ 222
РСЗВ
7
Літаки 212
Літаки
8
Гелікоптери 178
Гелікоптери
9
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