Арестович рассказал, как ВСУ сорвали референдум в Херсоне и похоронили двух генералов РФ

Артиллерия Украины начинает демонстрировать прекрасные результаты по сокращению живой силы противника на юге нашей страны.
Перечень наших побед перечислил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время интервью на YouTube-канале "Фейгин Live".
Сводка от Арестовича
"Старая Збурьевка, Херсонская область. Десятки убитых и раненых оккупантов накрытием. В том числе там погибли два генерала, один армейский, один – ФСБшный. Причем тот самый, который отвечал за организацию "референдума" в Херсонской области. Очень вредно организовывать "референдумы" в Херсонской области", – рассказал Арестович.
Васищево, Харьковская область. В результате "накрытия", которое произошло вчера вечером, горело целые сутки – до позднего вечера 10 июня. "Возможно и сейчас горит", – резюмировал советник.
"Село Очаровательное, Херсонская область. Попадание в склад с боеприпасами. Детонировало несколько часов. Тут самое интересное – Чкалово, Херсонская область. Первое подтвержденное наличие арабских наемников. Вероятно сирийские и точное попадание украинской артиллерии. По самым заниженным оценкам 200 убитых. Экспресс-тур в Украину оказался очень экспресс", – порадовал Арестович.
Официальная сводка
- За 9 июня РФ потеряла 200 солдат,11 танков и другую военную технику.
- Перехват СБУ свидетельствует, что российские командиры теперь продают пайки своих солдат, потому те продолжают питаться собаками.
- Генштаб рассказал о проблемахзахватчиков с ресурсами и пополнением.
- Пятерых украинцев обменяли на четверых российских пленных. Благодаря этому к родным вернулся в том числе глава Шевченковской ОТГ Олег Пилипенко, которого оккупанты продержали в плену два месяца.