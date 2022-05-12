Арестович пояснив, чому Путін відмовився від створення "ХНР"

В окупованому регіоні не можуть поділити награбоване військові, спецслужби та самопроголошена влада

Арестович розповів, чому Путін дав задню / Колаж "Сьогодні"

Щоб не спровокувати Захід на додаткові поставки зброї Україні та нові санкції, міжнародний злочинець Володимир Путін відмовився від ідеї оголошення про створення так званої Херсонської республіки.

Про це розповів позаштатний радник керівника Офісу президента Олексій Арестович на Youtube-каналу "Фейгін Live".

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Про що говорять

Арестович зазначив, що Путін просто не став дражнити союзників України "негайним приєднанням" Херсонської області до Росії. А взагалі в окупованому регіоні зараз відбувається банальний переділ власності, який часто закінчується озброєними розбірками між окупантами.

"Сьогодні були заяви так званої самопроголошеної влади Херсона: ми зараз як візьмемо і приєднаємося до Російської Федерації! Без референдуму. Негайна реакція Піскова – не-не-не, тільки після того, як люди самі оберуть, для цього потрібні дуже серйозні юридичні умови. Хтось його смикнув і він моментально зреагував... А чого, питається, раптом?.. Наш ГУР опублікував дуже цікаву інформацію – ФСБ з російським ГРУ жахливо лаються в Херсоні з приводу вивезених багатств від зерна до сільськогосподарської техніки.Там дійшло ледь не до перестрілок. І до цього підключилася самопроголошена влада, і коли це стало очевидним, їм потрібно було щось таке брякнути... І якщо не підтверджують, значить це – скажімо так, виставлена заборона на ескалацію... Ми ж розуміємо, чому? Тому що якщо зараз проголосити про анексію, це різке загострення, різке посилення санкцій, різке постачання озброєння Україні, і вони одразу дали задню ", – пояснив Арестович, що відбувається навколо Херсонської області.

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Обстановка у регіоні