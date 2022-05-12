Арестович объяснил, почему Путин отказался от создания "ХНР"

В оккупированном регионе не могут поделить награбленное военные, спецслужбы и самопровозглашенные власти

Арестович рассказал, почему Путин дал "заднюю" / Коллаж "Сегодня"

Чтобы не спровоцировать Запад на дополнительные поставки оружия Украине и на новые санкции, международный преступник Владимир Путин отказался от идеи объявления о создании так называемой Херсонской республики.

Об этом рассказал внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в интервью Youtube-каналу "Фейгин Live".

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О чем говорят

Арестович отметил, что Путин просто не стал дразнить союзников Украины "немедленным присоединением" Херсонской области к России. А вообще в оккупированном регионе сейчас происходит банальный передел собственности, который часто заканчивается вооруженными разборками между оккупантами.

"Сегодня были заявления так называемых самопровозглашенных властей Херсона: мы сейчас как возьмем и присоединимся к Российской Федерации! Без референдума. Немедленная реакция Пескова – не-не-не, только после того, как люди сами выберут, для этого нужно очень серьезные юридические обстановки. Кто-то его дернул и он моментально среагировал. А чего, спрашивается, вдруг? Наш ГУР опубликовал очень интереснейшую информацию – ФСБ с ГРУ российским ужасно ругаются в Херсоне по поводу вывозимых богатств от зерна до сельскохозяйственной техники. Там дошло чуть ли не до перестрелок. И к этому подключились самопровозглашенные власти. И когда это стало очевидным, им нужно было что-то такое брякнуть. И если не подтверждают, значит это – скажем так, выставлен запрет на эскалацию. Мы ж понимаем, почему? Потому что если сейчас провозгласить об аннексии, это резкое обострение, резкое усиление санкций, резкие поставки вооружения Украине. И они сразу дали заднюю", – объяснил Арестович происходящее вокруг Херсонской области.

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Обстановка в регионе