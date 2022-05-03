РФ готує псевдореферендуми у трьох областях України: терміни

Проведення псевдореферендумів може перевести війну в Україні в непередбачувану фазу

РФ хоче у травні анексувати Донецьк, Луганськ та Херсон / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія готується найближчим часом анексувати нові великі території України шляхом проведення там псевдореферендумів.

Про це пише The Washington Post з посиланням на високопоставленого американського чиновника і розвіддані, "що абсолютно заслуговують на довіру".

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Повідомляється, що РФ, ймовірно, проведе в середині травня сфальсифіковані референдуми, на яких жителі Донецька, Луганська та Херсона нібито підтримають вихід зі складу України та приєднання до Росії. Після цього Кремль поставить у цих регіонах лояльних до Москви лідерів.

Видання робить висновок, що це "може перевести конфлікт у непередбачувану та ще вибухонебезпечнішу фазу".

Постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер зазначає, що голосування на псевдореферендумах буде спробою надати запланованим анексіям "виду демократичної легітимності".

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Зеленський порадив Росії не "гратися в референдум"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення Росією псевдореферендумів на окупованих територіях не буде визнано світом і лише ускладнить переговори між двома країнами.

"Це (псевдореферендум. – Ред.) нічого не дасть, крім того, що це ще одне ускладнення ймовірних, вже хоч якихось можливих переговорів України та Росії... Якщо хочеться все це ускладнювати вже для всієї Європи та світу, то можна продовжувати гратися в ці референдуми, які не дадуть жодного результату – ані поточного, ані історичного", – наголосив глава держави.

За даними російських ЗМІ, у середині травня можуть пройти "референдуми" про приєднання ОРДЛО територій до РФ та створення "Херсонської народної республіки". Спочатку "референдуми" були призначені на кінець квітня, але їх кілька разів переносили через невдачі російської армії на фронті.