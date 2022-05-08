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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Арестович пояснив, яку ціну заплатить Путін за перекидання військ із Сирії в Україну

Павло Заяць Павло Заяць
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8 травня, 05:05
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Кремль ризикує втратити позиції на Близькому Сході, які з великими труднощами завойовував останні 7 років
Арестович заявив, що Путін може втратити всі свої здобутки в Сирії
Арестович заявив, що Путін може втратити всі свої здобутки в Сирії / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін, перекидаючи війська із Сирії до України, не зможе переламати хід війни, проте при цьому зазнає великої геополітичної поразки.

Про це розповів позаштатний радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю Youtube-каналу "Фейгин Live".

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Оцінюючи кількість військ, які окупанти можуть перекинути із Сирії, Арестович зазначив:

"Там хтось заявив 63 тисячі, я сміявся так, що трохи зі стільця не впав. За реальними – 6, за супер-оптимістичними – до 11".

За його словами, вихід РФ із Сирії стане "великою радістю для "всіх учасників цієї "регати" – починаючи від турків, закінчуючи Ізраїлем, Іраном і так далі".

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"Що стосується Асада, йому дуже сумно. Тепер питання, хто стабілізуватиме його режим? Іран?.. Турецька армія "зробить як синків" асадівську армію з іранцями за відсутності російської авіації та російських сил", – пояснив радник голови ОПУ.

Як наголосив Арестович, Росія вже платить серйозну ціну за військову авантюру в Україні:

"Доводиться кидати Близький Схід – дуже серйозне завоювання, серйозне досягнення – стабілізацію режиму Асада перед тим, як його вже майже зняли. З 2015 року 7 років провоювали в Сирії і вже змушені йти... Я не бачу перспективи повернутися особливої – настільки щільно вони зав'язнули в Україні. Вони забирають війська. Якщо вони повернуться, там уже все буде переділено, буде як мінімум іранський вплив сильний, як максимум – Сирія поділиться на 3-4 умовні держави знову, Асад буде "денним мером Дамаска" замість того, щоб бути людиною, яка утримує близько 70%, як зараз, до виведення російських військ".

Радник голови ОПУ додав, що багато африканських диктаторів, бачачи, як Кремль підтримує Асада, "пішли на дуже серйозний контакт із Росією".

"Тепер вся ця історія може впасти, бо все, що є, вони стягують назад воювати в Україну. В Україні це нічого не вирішить, бо ці 11 тисяч – плюнути та розтерти. А з іншого боку – і звідти пішли", – уклав він.

На Донбасі воюють путінські найманці із Сирії та Лівії

У складі армії РФ проти України воюють кілька сотень найманців з Сирії та Лівії. Невеликий загін найманців нещодавно був знищений у Луганській області, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

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"Мені складно говорити про бойову спроможність. У нас сьогодні фотографії саме цих людей, які були знищені у місті Попасна Луганської області... Важко сказати, які вони воїни. У нас інші кліматичні умови. І війна, мабуть, інша. Думаю, що вони не зовсім очікували на те, що тут побачили".

Секретар РНБО повідомив, що знищений загін найманців був невеликим – приблизно 20-25 осіб.

"А скільки їх блукає територією Донецької, Луганської областей, частково окупованих з 2014 року, сказати складно. Але я не думаю, що їх тисячі. Це може бути 300-500. Вони фізично більше завезти не можуть, бо у них там теж іде війна, бойові дії", – наголосив Данілов.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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