Сирія "кинула" Росію з обіцяними бойовиками для війни в Україні

Сирійське командування ухиляється від надання РФ своїх найманців

Сирійські бойовики не хочуть воювати за Росію / Фото: Колаж: Сьогодні

Сирія не дотримує обіцянки надати Росії бойовиків для війни проти України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

22 березня відбулась зустріч між командувачем 8-ї бригади в південній сирійській провінції Дера полковником Насімом Абу Ірра та генералом збройних сил РФ Олександром Журавльовим, який виконує функції командувача російського угруповання у південних провінціях Сирії.

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Російський генерал поставив вимогу надати список імен та особистої інформації бойовиків з підрозділів Абу Ірра та з Сил оборони Сирії, які готові до участі у війні на боці Росії проти України. Проте сирійський полковник не надав чіткої відповіді, а лише пообіцяв вийти на зв’язок після консультацій з іншими представниками керівного складу бригади.

Попередні обіцянки сирійської влади про системне постачання найманців для російської армії не виконуються. Більшість сирійських військових не готові ризикувати своїм життям, зазначають в українській розвідці.

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