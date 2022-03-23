Сирия "кинула" Россию с обещанными боевиками для войны в Украине

Сирия не сдерживает обещания предоставить России боевиков для войны против Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
22 марта состоялась встреча между командующим 8-й бригадой в южной сирийской провинции Дера полковником Насимом Абу Ирра и генералом вооруженных сил РФ Александром Журавлевым, выполняющим функции командующего российской группировкой в южных провинциях Сирии.
Российский генерал потребовал предоставить список имен и личной информации боевиков из подразделений Абу Ирра и Сил обороны Сирии, которые готовы к участию в войне на стороне России против Украины. Однако сирийский полковник не дал четкого ответа, а пообещал выйти на связь после консультаций с другими представителями руководящего состава бригады.
Далее по теме
Предыдущие обещания сирийских властей о системных поставках наемников для российской армии не выполняются. Большинство сирийских военных не готовы рисковать своей жизнью, отмечают в украинской разведке.
Попытки России привлечь наемников
- Ранее сообщалось, что Россия открыла 14 центров вербовки наемников в Сирии на территориях, подконтрольных режиму Башара Асада, для усиления своего военного контингента в Украине.
- Также известно, что президент России Владимир Путин объявил о массовом наборе иностранных наемников для террористических и карательных операций в Украине.
- Кроме того, Россия вовлекает в войну против Украины наемников частных военных компаний. В частности, известно, что наемники ПИК "Лига" (ПИК "Вагнер") уже участвуют в боевых действиях.