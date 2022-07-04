Арестович назвав найбільший та останній успіх РФ на війні в Україні

Російські загарбники більше не зможуть брати українські міста

Арестович розповів, що окупанти більше не зможуть брати міста/Фото: колаж: "Сьогодні"

Під час війни в Україні останнім великим успіхом Російської Федерації стане місто Лисичанськ Донецької області.

Це спрогнозував радник очільника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

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"(Лисичанськ — ред.) — це останній успіх російської армії на території України. Великий, мається на увазі", — сказав він.

Арестович зазначив, що не знає, де російська армія візьме ще резерви, що захопити місто. Водночас він наголосив, що не виключає того, що окупанти зможуть взяти якесь село.

Коли та як саме закінчиться війна в Україні?

Голова військової розвідки Кирило Буданов переконаний, що війна в Україні закінчиться наступного року. За його словами, це буде вихід на кордони України станом на 1991 рік. Однак активні бойові дії зменшаться до кінця 2022 року.

За його словами, розраховувати на закінчення війни до кінця року не варто.

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"Під кінець року, скажімо так, стан, в якому активні бойові дії досить зменшаться. Але це не буде ще кінцем, треба вірно розуміти те, що я кажу", – зазначив Буданов.

Він пояснив, що кінцем війни слід називати лише "вихід на кордони станом на 1991 рік".

На уточнююче питання, коли це може статися, Буданов відповів:

"Наступний рік, я так вважаю".

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що ворог форсував Сіверський Донець і закріплюється у Лисичанську. Також ми писали, що Зеленський розповів про головну загрозу для Луганської області.