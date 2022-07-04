Військовий експерт пояснив, чому ЗСУ залишили Лисичанськ: було дві обставини

Окупанти на Донбасі почали діяти за класичними догматами війни, зазначив Іван Ступак

Українські військові були змушені відійти з Лисичанська / Фото: Колаж: Сьогодні

Російській армії вдалося доволі швидко захопити Лисичанськ, оскільки окупанти почали вчитися на своїх помилках.

Таку думку висловив військовий експерт Іван Ступак в ефірі проєкту "Воєнний щоденник" на YouТube-каналі "Україна 24".

Реклама

"Росіян дійсно багато. Чисельність там дуже велика артилерії і систем залпового вогню. Велика щільність вогню. Було дві обставини, за яких наші військові були змушені відійти. Перше – це неможливість триматися. Не було де, не було за що. По-друге, була велика вірогідність повторення Іловайська, а ми цього не можемо допустити взагалі. Тому зараз доцільніше відійти, перегрупуватися і потім повернутися, але трішки пізніше", – пояснив він.

На запитання, чому військам РФ вдалося доволі швидко просунутися, експерт відповів:

"Вони вже зрозуміли свої помилки, вони навчаються. Вони зрозуміли, що потрібно дотримуватися класичних догматів війни – проривання вузької ділянки фронту максимальною чисельністю військ на максимальну глибину. Вони це зараз намагаються зробити. Невелике горлечко пляшки – і вони починають в нього сунутися".

Ступак зайважив, що в окупантів на Донбасі велика перевага в артилерії:

"За окремими оцінками, на нашу одну артилерійську систему припадає 20 російських. У них велика кількість снарядів, а у нас ліміт обмежений… В день вони випускають 50-60 тисяч снарядів – це просто захмарна кількість. Це змушує наших відступати".

ЗСУ залишили Лисичанськ

Після важких боїв за Лисичанськ українські військові були змушені відійти з займаних позицій та рубежів.

Реклама

"В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

3 липня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про "визволення "ЛНР" – захоплення всієї території Луганської області.

За його словами, в результаті "успішних бойових дій" встановлено "повний контроль" над містом Лисичанськ та сусідніми населеними пунктами.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що оборона Лисичансько-Сєвєродонецької агломерації була успішною військовою операцією, яка дозволила завдати ворогу великих втрат, отримати перевагу на інших напрямках і виграти час для постачання західного озброєння.